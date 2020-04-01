شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية "قلقة جدا" من "الانتشار السريع" لكورونا فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة الحدث الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن منظمة الصحة العالمية أبدت قلقها الشديد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في عدد كبير من بلدان العالم.

وكانت أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه حتى الآن، لم يتم التوصل إلى علاج موصى به للوقابة أو علاج فيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب منظمة الصحة العالمية فى عمان، سؤالا حول ما إذا كان هناك أى أدوية محددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه؟.

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وقات منظمة عبر حسابها،: "الإجابة حتى تاريخه، لا يوجد أي دواء محدد موصى به للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه.. ومع ذلك يجب أن يحصل المصابون بالفيروس على الرعاية المناسبة لتخفيف الأعراض وعلاجها".

وكانت منظمة الصحة العالمية، أشادت بما وصفته بالاستجابة القوية والمكيفة لحكومة مصر، حسب الوضع الراهن لمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتة إلى أن انتقال المرض يقتصر على سلاسل انتقال العدوى وأن البلد لم يشهد أى ارتفاع حاد فى عدد الإصابات.

وحتى أمس الثلاثاء، بلغ إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة، وفق ما أعلنه الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة.