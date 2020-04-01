شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر: الشباب أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وكبار السن للوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن العلاج في مستشفيات العزل يخضع لبروتوكول بين وزارة الصحة وبين منظمة الصحة العالمية.

وتابع حسني خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، لدينا 28 مستشفى للعزل على مستوى الجمهورية.

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وأوضح حسني أن الأرقام المعلنة عن حالات الإصابات بكورونا في مصر تعلن بشفافية، موضحا أن أعداد الإصابات الحالية في إمكانية وزارة الصحة تحملها ولكن الإجراءات التي يتم اتخاذها تحسبا لزيادة العدد.



وحذر من المواطنين من النزول في غير حالات الضرورة وعدم التواجد في أماكن التجمعات، مؤكدا أن الشباب أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وكبار السن أكثر عرضة للوفاة.



من جانب آخر قال الدكتور حسام حسنى، إنه يتم الإشراف على علاج كل الحالات الموجودة فى مستشفيات العزل فى مصر، موضحًا أن نسبة النجاح أكثر من 150 حالة تعافت منهم كبار فى السن وشباب وحوامل وأخرين ولدوا أثناء فترة العزل.