شكرا لقرائتكم خبر عن الولادة قيصرية.. الأولى عربيا لسيدة مصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طبى أردنى فى إتمام عملية الولادة القيصرية لحامل عمرها 30 سنة، بقيادة الدكتورة ليلى الزغل، التي اتخذت هي وفريقها الطبي إجراءات وقاية شديدة ومعقدة لحماية الطفلة وأنفسهم من العدوى والحفاظ على سلامة الأم.

وعلى الرغم من أن نسب نجاح العملية وخروج الجنين سليم لم تكن كبيرة، لكن كان التحدى إتمام العملية فى زمن أقل من 20 دقيقة، وفصل المولودة سريعا عن والدتها لتفادى احتمالات تدهور صحة الأم أو إصابة الجنين.

Advertisements

لمعرفة باقى تفاصيل القصة شاهد الفيديو التالى