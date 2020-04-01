شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: انتهاء تنفيذ المحطة متعددة الأغراض وتشغيلها بداية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة ميناء الإسكندرية أنه مخطط الانتهاء من إنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترًا مع بداية 2022، حيث تتولى الإشراف على تنفيذها شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض التابعة لهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى.

وأضافت هيئة ميناء الإسكندرية أنه طاقة التداول بالمحطة ستكون من 15 إلى 18 مليون طن سنويًا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون و250 ألف حاوية، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، وستصل إجمالى تكلفة المشروع إلى 550 مليون دولار، وأن هذا المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية عالميًا.

وأشارت الميناء أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة فى مجال النقل البحرى، حيث ستساهم المحطة المتعددة الأغراض فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، فضلا عن استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظرا لتعميق الممر الملاحى للميناء.

يذكر أن أطوال أرصفة المحطة تبلغ 2450 مترا، تشمل ساحات تداول نصف مليون متر2، وتستطيع استقبال من 6 ــ7 سفن فى نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا، سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول: حاويات، وبضائع عامة، وسيارات وأن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة هى الشركة المسئولة عن إنشاء وإدارة وتشغيل المحطة بمساهمة هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وشركة حاويات إسكندرية