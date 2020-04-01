شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في اجتماعه الأخير بإعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات لحين انقضاء الأزمة وعودة الحركة السياحية.

وذكر بيان للمجلس مساء اليوم، إنه في اطار جهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد (Covid-19). طالبت غرفة المحال والسلع السياحية 6 محافظات بإعفاء محال السلع والبازارات من القيمة الإيجارية، دعما للغرفة لحين تجاوز أزمة توقف النشاط بسبب الإجراءات الاحترازية للدولة من انتشار فيروس كورونا.

وأرسلت الغرفة خطابات لمحافظات الأقصر وأسوان والجيزة والقاهرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ولوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت السياحية.

Advertisements

وقال على غنيم رئيس الغرفة، إنه فى ظل الأزمة الراهنة، وما تسببت فيه من ركود سياحى عالميا ومحليا، تناشد الغرفة المحافظين بإصدار توجيهات للفنادق والقرى السياحية والمولات، بإعفاء المحلات من القيمة الإيجارية لحين انتهاء الأزمة، من أجل أن تحافظ تلك المحال على العاملين بها.

وتجاوب عدد من أصحاب الفنادق بمحافظة جنوب سيناء مع مبادرة المحافظة بتخفيض القيمة الايجارية لمستأجرى المحلات والبازارات، نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) وما تبعه من كساد اقتصادى وتجارى.

وكان محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ قرر تخفيض القيمة الإيجارية التى تم التعاقد بها مع المحافظة إلى 25% فقط ابتداءً من 1/4/2020 ولمدة ثلاثة شهور إلى 25% فقط، للتخفيف عن كاهل المستأجرين، ثم أبدى رجال الأعمال تجاوبا وسارعوا لتخفيض القيمة الإيجارية لمستأجريهم.