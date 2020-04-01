شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة": استثناء الفاصوليا البيضاء والحمص المعلب من حظر التصدير 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، استثناء الفاصوليا البيضاء والحمص المعلب والفول الأخضر المجمد من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي.

ووفق تعديلات القرار رقم 194 لسنة 2020 بشأن وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، فإنه يجرى استثناء هذه الأصناف، وتم مخاطبة الرقابة على الصادرات والواردات لتطبيق الاستثناء.

وفى وقت سابق قررت وزارة التجارة والصناعة، استثناء الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء والفول السودانى، من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي.

وقالت الوزيرة نيفين جامع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن كافة القرارات الصادرة فيما يتعلق بوقف تصدير أي منتجات أو محاصيل هدفها الأساسي هو توفيره للأسواق الداخلية، مشيرة إلى أنه جرت مخاطبة الجمارك لتطبيق القرار 194 لسنة 2020 والخاص بحظر تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر.

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وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدرت قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية .

ويأتى هذا القرار فى إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .