شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا.. وطهران ستدفع ثمنا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إيران من دفع "ثمن باهظ" إذا هاجمت ميليشياتها القوات الأمريكية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وقال ترامب، إن وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا وطهران ستدفع ثمنا كبيرا جراء ذلك.



وخلال الساعات الماضية، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شعبه في خطابه اليومى ليؤكد للأمريكيين أنهم مقبلين على أيام سوداء خلال الأسبوعين المقبلين، وبالتأكيد عندما يعلن الرئيس الأمريكي هذا النبأ الحزين، فإن لديه من الأرقام والوقائع ما يؤكد هذا التوقع السيئ، وهو ما أشار له أمريكيين، حيث مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، يحذر مسؤولون من أن المرض قد يودي بحياة ما بين 100 إلى 200 ألف أمريكي، حتى إذا استمر السكان في البقاء بمنازلهم، والحد من اتصالهم بالآخرين.

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وذكر موقع العربية، أن الخبراء أعربوا عن أملهم بألا يرتفع الرقم إلى هذا الحد إذا قام الجميع بدوره لمنع الفيروس من الانتشار، حيث سجلت الولايات المتحدة، قفزة كبيرة بعدد الإصابات، وتم تسجيل 26 ألف حالة جديدة، ليصل المجموع إلى أكثر من 189 ألف مصاب، وقفز عدد الوفيات كذلك إلى أكثر من 4000، بينهم أكثر من 1000 في مدينة نيويورك.

وفي ظل هذا التضاعف بالإصابات، تسارع الحكومة الأمريكية الخطى لبناء مئات المستشفيات المؤقتة بالقرب من المدن الكبرى بعد أن تعرضت منظومة الرعاية الصحية لضغوط تفوق طاقتها بسبب وباء فيروس كورونا، حيث قال اللفتنانت جنرال تود سيمونايت، قائد سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، إن السلاح يبحث عن فنادق ومهاجع ومراكز مؤتمرات ومساحات مفتوحة كبيرة لبناء ما يصل إلى 341 مستشفى مؤقتاً، وكان سلاح المهندسين قد حول مركز مؤتمرات في نيويورك إلى مستشفى يتسع لـ1000 سرير في غضون أسبوع.