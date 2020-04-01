شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الدواء الأوروبية تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وكالة الدواء الأوروبية من استخدام أدوية الملاريا لعلاج كورونا إلا في حالات طارئة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل. Advertisements

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