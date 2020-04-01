شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. غرفة فرز إلكترونى للكشف عن كورونا من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد محليا وعربيا ودوليا، وقرار الحكومة بصرف 3.8 مليار جنيه للمقاولين لسداد مستحقات العمال.. واستكمال تنفيذ مشروعات بالمدن الجديدة بتكلفة 55 مليار جنيه.. ورئيس الوزراء يشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. وإلى أبرز الأخبار التي تناولت الشأن الداخلى بمصر.





وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة السادسة مساء.



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن بدء نظام تقييم الحالة الصحية للمريض داخل منزله للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال غرفة الفرز الإلكتروني التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي أعدتها الهيئة لخدمة أهالي المحافظة، كأحد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ المشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استقرار عملية صرف المعاشات بجميع المحافظات وذلك فى ما يقرب من 550 مدرسة علي مستوى الجمهورية، مع توفير مساحات آمنة للمستحقين فى إطار الإجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID 19).

قالت مصادر مقربة من رجل الأعمال، منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة" للتنمية العقارية، إن حالته الصحية تدهورت بشدة على مدار الساعات الماضية، على إثر إصابته بالتهاب رئوى حاد.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

أعلن محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، اليوم الأربعاء، تقسيم البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 4 شرائح حسب معيار الربحية، وذلك للتبرع لصالح المتضررين من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".. وينشر ”الخليج 365” نص خطاب رئيس اتحاد بنوك مصر.

توفي رئيس الوزراء الصومالى الأسبق، نور حسن حسين عدى، اليوم الأربعاء، فى بريطانيا إثر إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أكد نجله، محمد نور عدى، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء.

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أنه تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لممرض واحد، وتم على الفور عزل كافة المخالطين للحالة لمدة 14 يوماً وسحب عينات ممن ظهرت عليهم أعراض، وتم على الفور إطلاق حملة تطهير وتعقيم شاملة للمكان بأكمله، وتم إتخاذ الإجراءات الوائية اللازمة.

Advertisements

قال مصدر بمديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، إنه تم عمل عزل صحى، للعاملين فى شركة بترول بلاعيم، وبريمة قاهر التابعة لشركة بتروبيل ببورسعيد، والبالغ عددهم 150 فردًا، لمدة 14 يومًا، عقب إصابة أحد العاملين فى الشركة بفيروس كورونا، ووفاته.

كشفت مصادر بديوان عام محافظة بورسعيد، عن تفاصيل العمارات التى تم فرض العزل الصحى عليها حتى الآن، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بتلك المنطقة نتيجة للمخالطين للحالات المرضية.



بالرغم من تأكيدات منظمة الصحة العالمية على أن الذين تم تطعيمهم ضد الدرن غير محصنين من الإصابة بفيروس كورونا، ويمكن إصابتهم بشكل طبيعي إذا تعرضوا لأشخاص مصابين، وليس هناك أي دراسات تقول إن من تم تطعيمه ضد الدرن سينجو من الإصابة بكورونا، يواصل العلماء أبحاثهم للتأكيد أن الدول التي اهتمت بالنظام العالمي للقاح السل هي الأقل تضررا من وباء كورونا والعكس صحيح في الدول التي لم تعط أولوية للقاح السل، وهي التي تعانى الآن من كارثة تفشى المرض وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين. بالرغم من تأكيدات منظمة الصحة العالمية على أن الذين تم تطعيمهم ضد الدرن غير محصنين من الإصابة بفيروس كورونا، ويمكن إصابتهم بشكل طبيعي إذا تعرضوا لأشخاص مصابين، وليس هناك أي دراسات تقول إن من تم تطعيمه ضد الدرن سينجو من الإصابة بكورونا، يواصل العلماء أبحاثهم للتأكيد أن الدول التي اهتمت بالنظام العالمي للقاح السل هي الأقل تضررا من وباء كورونا والعكس صحيح في الدول التي لم تعط أولوية للقاح السل، وهي التي تعانى الآن من كارثة تفشى المرض وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

تواجه شركات الطيران حول العالم أزمات كبرى في الوقت الراهن، في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وحظر حركة الطيران بين الدول لمنع انتشار الفيروس القاتل بين المسافرين ، حيث من المتوقع أن تتعرض تلك الشركات لخسائر فادحة قد تضطرها للجوء إلي عمليات إنقاذ حكومية لتجنب الإفلاس.

حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية متوقع أن تشهدها البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وسط توقعات لخبراء هيئة الأرصاد بأن تشهد البلاد ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة يبدأ غدا ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل .

أبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى "أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".