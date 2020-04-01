200 ألف إصابة كورونا بأمريكا.. والوفيات بنيويورك أكثر من 1940حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصيلة عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية لـ 200 ألف إصابة، وارتفعت الوفيات لأكثر من 1940 حالة بسبب فيروس كورونا في ولاية نيويورك والإصابات تتخطى 83700 حالة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

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