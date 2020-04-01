شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعلن حالة الطوارئ فى روسيا لمواجهة وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع على قانون يسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ في محاولة لوقف انتشار وباء كورونا في البلاد.

ويأتي ذلك بعد أن بدأ بوتين العمل عن بعد يوم الأربعاء بعد أن كان اختبار رئيس المستشفى الرئيسي للتعامل مع حالات فيروس كورونا في البلاد إيجابيًا لـ Covid-19 بعد لقاء الرئيس الروسي.

يأتي القرار بعد تفكير من الحكومة الروسية فى فرض حالة الطوارئ الوطنية بسبب فيروس كورونا حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لكن الكرملين نفى الأمر في البداية بعد ان اخبر ثلاثة مسئولين مطلعين وكالة رويترز.

وارتفعت حصيلة روسيا من حالات الإصابة بكورونا إلى 2777 اليوم الأربعاء بالإضافة إلى 24 وفاة. وفرضت عشرات المناطق الروسية بما فى ذلك مدينة موسكو قيودا جزئية على الحركة للحد من انتشار الفيروس

وبموجب القواعد الجديدة التى دخلت حيز التنفيذ فى موسكو يوم الاثنين، لا يمكن للسكان مغادرة منازلهم إلا لشراء الغذاء أو الدواء من مكان قريب أو للحصول على علاج طبى عاجل أو لتمشية الكلاب أو للتخلص من القمامة.

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لكن المصادر الثلاثة قالت إن الحكومة تفكر فى توسيع نطاق هذه القيود على مستوى البلاد. وقال أحد المصادر "لن يسمح لكم بمغادرة المنزل أو الخروج من البلدة ما لم يكن هناك سبب".

وفي نفس السياق مصدر رابع، وهو نائب كبير طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك تفكيرا جديا فى فرض حالة الطوارئ لكن لم يتخذ قرار نهائى بهذا الشأن بعد. وأضاف "سيؤيد (النواب) الأمر بالإجماع إذا اقتضت الحاجة".

ومن جانبه ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "لا، لا تجري مناقشة حالة الطوارئ". ولم ترد الحكومة على طلب تعقيب.