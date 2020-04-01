شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لاجتماع السيسي مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات لمتابعة مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعا اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجى للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية فى هذا السياق، واستعرض الإجراءات التعزيزية الجارى اتخاذها فى إطار تأمين حدود الدولة ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية فى سياق التحديات التى تهدد أمن المنطقة.

وتضمن الاجتماع جهود الحكومة فى توفير الخدمات للمواطنين واستمرار عملية الإنتاج فى مختلف المجالات، خاصةً السلع الغذائية والمنتجات الزراعية حيث تم استعراض التنسيق القائم فى هذا الصدد من قبل قطاع العمل المشترك ما بين الرى والزراعة.