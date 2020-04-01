16 ألف شائعة إخوانية استهدفت مصر خلال شهر.. غدا فى الخليج 365

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها: "16 ألف شائعة إخوانية استهدفت مصر خلال شهر.. «كورونا» فى الصدارة.. ومزاعم بنقص المواد الغذائية". اقرأ في العدد أيضا.. - رئيس «اتصالات البرلمان»: رصد آلاف الحسابات الوهمية على «السوشيال ميديا» تبث من قطر وتركيا.. ونستعد لإصدار تقرير لفضح «كتائب الإرهابية» - ترامب للأمريكيين: «استعدوا لأيام سوداء».. وتوقعات بـ240 ألف وفاة - أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى اللغة العربية.. يوميا على صفحات «الخليج 365»ً - 3.8 مليار جنيه من مستحقات المقاولين لأجور العمال.. الحكومة تواصل إجراءات تخفيف تداعيات كورونا على الفئات المجتمعية المختلفة - تطوير 79مستشفى و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات وإضافة 27.5 ألف فصل مدرسى Advertisements - النائب التركى عمر جرجرلى: أردوغان ينتهج أسلوبا وحشيا وغير قانونى مع معارضيه - «التموين» تصرف مقررات إبريل وسط الإجراءات الوقائية - تفاصيل احتساب مجموع الطلاب فى «الإعدادية» - وزيرة الصحة تطمئن 100 مليون مواطن: الوضع الوبائى مستقر.. ولا أزمة فى أجهزة التنفس - سيناريوهات الموازنة والبرلمان فى زمن «الكورونا» - رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالالتزام الصارم بالحظر - «الداخلية» تحبط تهريب 1636طربة حشيش بقيمة 13 مليون جنيه - هواوى تحقق أداءً قوياً في نتائج أعمالها لعام 2019 وتحقق 9 مليارات دولار أمريكى صافى أرباح - تسليم 1296 وحدة بمشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة 14 أبريل

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