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ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 24 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها غن ارتفاع حصيلة الوفيات فى إسرائيل بسبب فيروس كورونا إلى 24 حالة.

 

وبحسب آخر الإحصاءات التى نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، فقد ارتفع عدد الإصابات فى إسرائيل إلى 4831، والوفيات إلى 18.

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وكانت إسرائيل سجلت أول إصابة بفيروس كورونا فى 21 فبراير الماضى، أى قبل 40 يوما، بمعنى أنها تسجل ما معدله 120 إصابة يوميا وهو رقم مرتفع نسبيا.

 

وحسب ما نقلته قناة سكاى نيوز الإخبارية، قالت الحكومة أن هناك 50 عالما لديها فى المعهد البيولوجى يعكفون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وخرجت الصحف العبرية بعناوين أن العلاج سيتوفر خلال أسابيع.

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