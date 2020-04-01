برلمانية: فيروس كورونا أكد حتمية زيادة موازنة الصحة والبحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الظروف التي واجهت الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة من تبعات فيروس كورونا، تؤكد حتمية زيادة موازنة الصحة والبحث العلمي والتعليم في الموازنة الجديدة 2020/2021.
وأشارت أنيسة حسونة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة انتباه وزارات المالية والتخطيط والصحة لهذا الأمر ومراعاته خلال وضع موازنة العام الجديد قبل تقديمها للبرلمان، موضحة: "لا نطالب فقط بالنسبة الدستورية ولكن أكثر منها".
وشددت عضو البرلمان، على وجود تنبؤات بأن هذه الأزمة ستستمر فترة إلى أن يتم اكتشاف العلاج وتجريبه، بما سيرتب على الدولة مصروفات إضافية في القطاع الصحي والبحث العلمي.
وأكدت أنيسة حسونة، أن البرلمان سيعمل من خلال لجانه المعنية على زيادة بنود موازنة الصحة إلى القدر المطلوب الذي يمثل ضمانة لتقديم خدمة صحية متميزة وتطوير البحث العلمي.
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