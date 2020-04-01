مياه سوهاج: تطهير جميع الطرق الرئيسية بالمحافظة لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأن الشركة انتهت من تطهير وتعقيم جميع الطرق الرئيسية بمدينة سوهاج وعدد من المصالح الحكومية باستخدام الكلور، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بدري، في بيان، اليوم الأربعاء، أن قطاع المعامل بالشركة قام بإنتاج عبوات كحول سعة 120 مللي للعبوة الواحدة لإتاحتها للجمهور بسعر التكلفة وذلك لمنع استغلال التجار للأزمات وارتفاع أسعار المطهرات والكحول منذ إعلان الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا ولمواجهة نقص توافر الكحول بالأسواق.

وأوضح أن الشركة وفرت 10 آلاف عبوة كحول تركيز 70% كدفعة أولى للمواطنين، وتم طرح تلك العبوات بمنافذ بيع محافظة سوهاج في جميع مراكز المحافظة.