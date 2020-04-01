مجلس الدولة يتبرع لصندوق تحيا مصر للأسر المتضررة من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، بإيداع مبلغ مالي في الحساب الخاص بصندوق تحيا مصر، لرفع آثار فيروس كورونا عن بعض فئات المجتمع المصري الأكثر تضررًا.

وقال مجلس الدولة في بيان له اليوم الأربعاء، إنه انطلاقًا من المسئولية الوطنية برفع آثار فيروس كورونا عن بعض فئات المجتمع الأكثر تضررًا، قرر المجلس المساهمة بإيداع مبلغ مالي في حساب صندوق تحيا مصر.

وأشار البيان إلى أن المجلس يثق في القيادة السياسية في حسن الإدارة والخروج من هذه الأزمة.

يأتى ذلك عقب قرار مجلس القضاء الأعلى توجيه مبلغ 8 ملايين و800 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر