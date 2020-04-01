"هيروين وحشيش واستروكس".. ضبط 6 تشكيلات عصابية خلال حملات أمنية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، في ضبط عدد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة.
كانت الأجهزة الأمنية ضبطت كل من "ي.و"، 24 سنة، "ح.و"، 25 سنة، عاطلان، أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما 42 كيس به مادة "الاستركس" المخدرة، ومبلغ مالي 4700 جنيه.
وأثمرت جهود مباحث مركز قليوب عن ضبط عصابتين لترويج الحشيش والهيروين، وهما "ع.س"، 33 سنة، "ا.خ"، 19 سنة، عاطلان، وبحوزتهما فرد خرطوش و3 طلقات و200 جرام هيروين، كما تم ضبط "ا.ن"، 29 سنة، عاطل، "ا.س"، 23 سنة، عاطل، "م.ا"، وبحوزتهم فرد خرطوش وكمية من الطلقات وربع كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ مالي.
وضُبط بمنطقة تشكيل عصابي يضم "م.ع"، 39 سنة، "ا.م"، 19 سنة وبحوزتهما 100 جرام هيروين ومبلغ مالي، وضُبط في الخانكة تشكيلين عصابيين الأول يضم عاطلين وبحوزتهما 100 جرام هيروين ومبلغ مالي، والتشكيل الآخر يضم عاطلين وبحوزتهما بندقية آليه و5 طلقات و150 جرام هيروين و200 قرص مخدر ومبلغ مالي 2000 جنيه، وميزان حساس.
جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهيمن وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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