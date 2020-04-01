شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» ينعى المفكر الإسلامي محمود حمدي زقزوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف ببالغ الأسى المفكر الإسلامي الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء، وزير الأوقاف الأسبق، الذي وافته المنية مساء الأربعاء، عن 86 عامًا.
وقال المجمع إن «المفكر الإسلامي الراحل أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة».
وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرته ولطلاب العلم من تلاميذه في مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.
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