شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق عن 86 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء، وزير الأوقاف الأسبق، مساء الأربعاء، عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

عين «زقزوق» مدرسا للفلسفة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1969، وعمل أستاذ مساعد عام 1974، وأستاذ عام 1979، ثم وكيلًا لكلية أصول الدين ورئيس قسم الفلسفة والعقيدة بين عامي 1978 و1980.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كرم «زقزوق» نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي المفكر، نهاية يناير الماضي، في مؤتمر تجديد الفكر الديني الذي عقده الأزهر الشريف تقديرًا لجهوده في تجديد الفكر الإسلامي.