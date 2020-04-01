شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: المشروعات البحثية تتم بنظام الكتاب المفتوح فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كافة المشروعات البحثية لسنوات النقل مثلها مثل الاختبارات التقليدية للمرور إلى الصف الأعلى وليست سنوات فاصلة، موضحا أنه لا يوجد ما يستدعى أى نوع من أنواع القلق أو التوتر.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن كل الاختبارات والمشروعات بنظام الكتاب المفتوح وتتم فى المنازل بلا ضغط وتغطى فقط المناهج التى تم تدريسها حتى تعليق الدارسة.

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وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية، موضحا أن جميع سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى): سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) وسيتم مراعاة ذلك فى المشروع البحثى.

وأوضح وزير التربية والتعليم، سوف تستكمل أجزاء المناهج المتبقية (والتي كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية) فى العام الدراسى التالى، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوى تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالى على أن يتم تدريسها فى السنة التمهيدية لكل الكليات.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة تفاصيل البحث يوم الخميس المقبل 2 إبريل القادم ليبدأ الطلاب فى إعداده يوم 5 إبريل.