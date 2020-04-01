شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى صفوف العاملين بالدفاع الأمريكية لـ1405 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في صفوف العاملين فيها إلى 1405، جاء ذلك بحسب "سكاى نيوز"، فى غضون ذلك قال وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، إن الوقت ليس مناسبا لإخلاء حاملة طائرات أمريكية تفشى فيروس كورونا بين طاقمها، مضيفا أنه لم يقرأ بالتفصيل رسالة من قبطان الحاملة يناشد فيها طلب المساعدة.

وخلال حديثه لمحطة (سي.بي.إس) لم يعلق وزير الدفاع الأمريكي، بشكل مباشر على اقتراح قبطان الحاملة، على الأقل في الأجزاء التي بثتها المحطة، وعندما سُئل عما إذا كان الوقت مناسبا لإخلاء الحاملة قال إسبر "لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه النقطة".

وقال "ننقل الكثير من الإمدادات والمساعدات، المساعدات الطبية، إلى الحاملة في (جزيرة) جوام. نوفر طواقم طبية إضافية..."، مضيفا أن الهدف لا يزال يتمثل في احتواء الفيروس وإنه لا توجد أى حالات خطيرة بين أفراد الطاقم.