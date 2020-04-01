رئيس الوزراء يتابع أوضاع المحافظات باجتماعه عبر الفيديو كونفرانس بعد قليل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين بعد قليل، بتقنية الفيديوكونفرانس لمتابعة تطبيق قرار حظر حركة المواطنين وتوافر السلع بالمحافظات المختلفة.
وكان رئيس الوزراء قد وجه المحافظين فى اجتماعه معهم الأسبوع الماضى، بتشكيل مجموعة أزمة مصغرة بكل محافظة، تضم مدير مديرية الصحة، ومسئول الطب الوقائي، وخطوط ساخنة مع كل المسئولين، تقوم بالحصر الشامل للمستلزمات الطبية، لتسجيل أي نقص، والعمل على توفيره بالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى جانب متابعة بيانات المصابين في كل محافظة والتقصي حول المخالطين لهم بالتنسيق مع وزارة الصحة والأمن في إطار جهود محاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره، لتكون الحكومة قادرة على المواجهة والتعامل الفوري حال ظهور أي مشكلة.
من جانبه طلب الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، من المحافظين التنسيق مع مديري الأمن، في هذه الظروف الاستثنائية، للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل الساعة 7 صباحاً، ليتم اعداد الخبز ويكون متوافراً للمواطنين مع بدء الحركة صباحاً عقب ساعات الحظر، لافتاً الى ان المخابز من الأماكن المستثناة من قرار الحظر ولابد ان تعمل بما يتوافق مع طبيعة عملها.
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