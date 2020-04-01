شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر:نزول راكب بقطار الصعيد بالجيزة للاشتباه بإصابته بكورونا والسكة الحديد تنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتبه العاملون فى قطار ركاب رقم 80 المتوجه من القاهرة إلى أسوان بإصابة أحد الركاب بفيروس كورونا نتيجة الآثار الظاهرة على الراكب والعطس المستمر، حيث استنجد بعض الركاب المرافقين له فى العربة التى يستقلها بمشرفى القطار المذكور حتى تم إيقافه فى محطة الجيزة.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365" إن مشرفى القطار وسائقه تواصلوا مع رؤسائهم واستجابوا لمناشدة الركاب وتم فعلا إيقاف القطار فى محطة الجيزة واستدعاء سيارة إسعاف وتم نقل الراكب المشتبه به إلى مستشفى أم المصريين.

وأضافت المصادر أنه تم إنزال كافة ركاب العربة التى كان يستقلها الراكب المشتبه به وتعقيمها وتطهيرها بالكامل، ثم تم السماح للركاب باستقلال العربة مرة أخرى وواصل القطار العادى رحلته فى اتجاه الصعيد.

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وأكدت المصادر أن القطار رقم 80 مميز (عادى) قام من محطة مصر بالقاهرة الساعة 8.30 صباحا، ومخطط له وصول محطة أسوان نهاية رحلته الساعة 5.10 مساء اليوم، حيث أنه مدرج فى جداول تشغيل القطارات المؤقتة المعمول بها منذ تطبيق حظر التجوال وإيقاف حركة القطارات خلال الفترة من 7 مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالى.

من جانبه نفى أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، الواقعة قائلا:" ناظر محطة الجيزة قال مافيش حاجة وده تعقيم عادى".



الاشتباه بحالة كورونا بقطار الصعيد (1)



الاشتباه بحالة كورونا بقطار الصعيد (2)



الاشتباه بحالة كورونا بقطار الصعيد (3)