شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس الوزراء الصومالى السابق نور عدى إثر إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي رئيس الوزراء الصومالى الأسبق، نور حسن حسين عدى، اليوم الأربعاء، فى بريطانيا إثر إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أكد نجله، محمد نور عدى، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء.

وقال عدى، في بيان، إن والده البالغ من العمر 83 عاما توفي في معهد الملك بلندن، حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الأخيرة.

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تجدر الإشارة إلى أن عدى، شغل منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و2009.

وفي آخر حصيلة، أصاب فيروس كورونا أكثر من 872 الف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا.