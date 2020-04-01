شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: بارجة تركية تستهدف منطقة العجيلات غرب البلاد دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى إن بارجة تركية استهدفت منطقة العجيلات دون تسجيل أي خسائر.

وأكد المسمارى في بيان صحفى له، الأربعاء، أن تدخل القوات البحرية التركية تطور خطير في العمليات العسكرية الجارية غرب البلاد، مشيرا إلى استمرار ترافق البوارج التركية التي تنقل أسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين.

كان المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبى، قد أكد إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق سماء مدينة العجيلات غرب البلاد، حيث أكد المركز الاعلامى في بيان مقتضبله، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية تمكنت من اسقاط الطائرة التركية المسيرة غرب البلاد.

فى غضون ذلك، أعلن المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبى، الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيرتين تركية فى ضواحى العاصمة الليبية طرابلس.

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وقال المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة فى بيان له، إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطنى تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة فى محور عين زارة وآخرى فى قصر بن غشير.

كانت شعبة الاعلام الحربى التابعة للجيش الليبى قد أعلنت مساء الاثنين، إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة الجوية فى العاصمة طرابلس.