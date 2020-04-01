شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عامل تسلل من قرية الهياتم وتوجه إلى عمله في شركة الغزل بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن عامل بقسم الورش المركزية للكهرباء للف المواتير في شركة مصر للغزل والنسيج، من التسلل من داخل قرية الهياتم بالغربية، والتوجه لعمله صباح اليوم الأربعاء، فى أول أيام استئناف العمل داخل الشركة، وتمكن الأمن الإداري للشركة برئاسة اللواء حسام طلعت مدير أمن الشركة، من ضبطه وإخراجه من الشركة وإجباره على مغادرة الشركة لقريته.

كان عمال الورش المركزية للف المواتير بشركة غزل المحلة، قد فوجئوا بزميلهم ويدعى" عزت" بالتواجد بينهم، وعلى الفور قام أحد مشرفي الأمن بإبلاغ مدير أمن الشركة، وانتقلت قوة من موظفي الأمن الإداري وتم إخراجه فورا من الورش خارج الشركة وإلزامه بمغادرة الشركة والتوجه لقريته، خشية أن يكون حاملا لفيروس كورونا ويتسبب فى انتقال المرض لباقى العمال.

من ناحيه اخرى كشف مصدر مسئول داخل الشركة، قيام عامل آخر بقسم الغزل بادعاء بأنه مريض بفيروس كورونا، وعلى الفور تم التعامل معه واصطحابه بحذر للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتبين ادعائه بالكذب إصابته بالفيروس، وأنه مصاب فقط بالتهاب بالحلق ونزله برد، مشيرا إلى أن العامل ادعى ذلك رغبة منه فى عدم العمل للبقاء فى المنزل.

وأضاف المصدر المسئول أن هناك تعليمات صارمة فى التعامل داخل الشركة، وتواجد مكثف لموظفي الأمن على جميع بوابات الشركة، لمنع التكدس والزحام أثناء دخول العمال لمصانعهم، والتأكد أيضا من ارتداء العمال القفازات والكمامات اثناء عملهم.

وتابع المصدر بأن هناك عمليات تطهير مستمرة تتم داخل جميع مصانع الشركة حفاظا على صحة وسلامة العمال.

يذكر أن شركة غزل المحلة قد قررت منح العمال من ابناء قرية الهياتم إجازة استثنائية بأجر كامل بعد ظهور حالات إصابة بكورونا داخل القرية.

واستأنفت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أعمالها صباح اليوم الأربعا، بعد توقف استمر 15 يوما تنفيذا لقرار وزير قطاع الأعمال والشركة القابضة للغزل والنسيج، بعد ظهور حالتى اشتباه بفيروس كورونا بين العمال، حيث تستأنف الشركة العمل بثلث طاقتها العمالية بحوالي 4500 عامل فى جميع القطاعات المختلفة.

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وأصدر مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس أشرف عزت منشورا، جاء فيه منح العاملين بالشركة من أبناء قرية الهياتم إجازة استثنائية بأجر كامل نظرا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بالقرية، وحفاظا على صحة وسلامة عمال الشركة، منح الموظفة الحامل والتي تعول أطفال أقل من 12سنة إجازة استثنائية بأجركامل، منح أصحاب الأمراض المزمنة والواردة بقرار مجلس الإدارة والبالغ عددهم ما يقرب من 5 آلاف عامل إجازة استثنائية بأجر كامل.

كما قررت الشركة عودة عمال مركز ومدينة المحلة للعمل اعتبارا من الأربعاء 1 إبريل وحتى انتهاء القرار فى 15 إبريل من نفس الشهر، على أن يتم حضور الثلاث ورديات والأعمال النهارية من الساعة الـ8 صباحا، وحتى الرابعة عصرا نظرا لحالة الطوارئ التى تمر بها البلاد.

كما قررت الشركة منح عمال الشركة من خارج نطاق مركز ومدينة المحلة بالوردية النهارية إجازة بنسبة 50%من حضورهم توزع على مدار العام، وشدد مجلس إدارة الشركة خلال المنشور على قيام قطاع الأمن بمنع التجمعات العمالية أثناء دخول وخروج الورديات من بوابات الشركة الـ7، وأثناء العمل، وغلق جميع البوفيهات الموجوده بالشركة طوال فترة سريان القرار.

كما يتم الإشراف الكامل من مديري الأقسام والإشراف على تنظيم دخول دورات المياه على ان يقوم الأمن بالمرور المفاجئ على البوفيهات ودورات المياه، وأن يقوم قطاع السلامة والصحة المهنية بتطهير جميع المصانع والمكاتب ودورات المياه قبل بدء العمل حفاظا على حياة العمال.

وطالب رئيس مجلس ادارة الشركة العمال بأخذ الحيطة والحذر فى جميع تعاملاتهم اليومية حفاظا على حياتهم من الإصابة بالفيروس.

يذكر أن الطاقة العمالية للشركة 14ألف و500عامل، وتم منح 5آلاف عامل مصابين بأمراض مزمنه، والعمال من خارج مركز المحلة وقرية الهياتم إجازة أيضا، بإجمالي مايقرب من 8500عامل، وسوف تبدأ الشركة عملها بما يقرب من 4500عامل فقط فى جميع قطاعات الشركة.