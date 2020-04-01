شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى: كتيبة كاملة من الجيش القطرى أصيبت بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم المعارض القطرى راشد بن سالم المرى الإجراءات التى اتخذها نظام تميم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث نشر سلسلة تغريدات تتهم وزيرة الصحة والمسئول عن الخطوط القطرية بالفشل.

وقال راشد:"اذا فيه قانون عقوبات في ‎قطر يطبق على أكبر الباكر ‎اللي سبب في انتشار الكورونا في البلاد ويطبق على وزيرة الصحة اللي ما اعلنت بخطه كامله وواضحه.. يجب مسألتهم والشعب يطالب بذلك".

وأضاف :"وصل العدد 1200 وانتشر حتى في المعسكرات ووصلني خبر بأن كتيبة كامله مصابة بالفيروس".

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‏وأضاف فى تغريدة أخرى :"وزارة الصحة ‎كل يوم تعلن لنا خبر الفيروس بالأعداد المخيفة بالنسبة لتعداد شعب ‎قطر والى الآن لم تعلن بخطط متكاملة لمحاربه هذا الوباء ."

وذكر :"خلونا من المجاملات والتطبيل نسمع بقرارات يوميا فقط ولم نرى خطط مدروسة تعلن امام الشعب ".

‏وقال فى تغريدة أخرى :"عندنا في ‎قطر الوزير الفاشل أو المدير على منصبه حتى تكبر المصيبة واذا تبين للعالم فشله أوكل المهمة لمن تحته في الإدارة واذا زاد الفشل حملها الموكل اليه، اذا عندنا عداله وقانون ع الجميع لن يفلت من العقوبه طيب مدامك فاشل وماعندك ادارة صحيحه اطلع منها بدايه الازمه مش عيب".