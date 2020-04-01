شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى: كتيبة كاملة من الجيش القطرى أصيبت بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم المعارض القطرى راشد بن سالم المرى الإجراءات التى اتخذها نظام تميم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث نشر سلسلة تغريدات تتهم وزيرة الصحة والمسئول عن الخطوط القطرية بالفشل.
وقال راشد:"اذا فيه قانون عقوبات في قطر يطبق على أكبر الباكر اللي سبب في انتشار الكورونا في البلاد ويطبق على وزيرة الصحة اللي ما اعلنت بخطه كامله وواضحه.. يجب مسألتهم والشعب يطالب بذلك".
وأضاف :"وصل العدد 1200 وانتشر حتى في المعسكرات ووصلني خبر بأن كتيبة كامله مصابة بالفيروس".
وأضاف فى تغريدة أخرى :"وزارة الصحة كل يوم تعلن لنا خبر الفيروس بالأعداد المخيفة بالنسبة لتعداد شعب قطر والى الآن لم تعلن بخطط متكاملة لمحاربه هذا الوباء ."
وذكر :"خلونا من المجاملات والتطبيل نسمع بقرارات يوميا فقط ولم نرى خطط مدروسة تعلن امام الشعب ".
وقال فى تغريدة أخرى :"عندنا في قطر الوزير الفاشل أو المدير على منصبه حتى تكبر المصيبة واذا تبين للعالم فشله أوكل المهمة لمن تحته في الإدارة واذا زاد الفشل حملها الموكل اليه، اذا عندنا عداله وقانون ع الجميع لن يفلت من العقوبه طيب مدامك فاشل وماعندك ادارة صحيحه اطلع منها بدايه الازمه مش عيب".
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