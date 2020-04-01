شكرا لقرائتكم خبر عن "المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عدد من الدراسات الطبية في الصين واليابان, أن المصاب الصامت سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب. ويعتبر المصاب الصامت هو أحد الأشخاص الحاملين للفيروس ولم تظهر عليه أي أعراض أو علامات تدل على إصابته, ولكن الخطورة تكمن فى قيام هؤلاء الأشخاص بنقل العدوى لغيرهم بكل سهولة, ولمعرفة التفاصيل شاهد الفيديو التالى .. Advertisements

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