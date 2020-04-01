شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا حول العالم تسجل 44 ألفا والإصابات تقترب من المليون الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايدت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين والوفيات نتيجة تفشى الفيروس التاجى، حيث وصلت أعداد الإصابات حتى الآن 882,751 إصابة حول العالم، فيما توفى أكثر من 44,150 ألف شخص، وفى المقابل تعافى من المرض القاتل 185,175 حالة.





كان موقع channelnewsasia المتخصص فى رصد الإحصائيات حول العالم، قال إن هناك 105.792 ألف حالة إصابة في إيطاليا بينما سجلت 12.428 حالة وفاة، و 15.729 حالة شفاء، تليها إسبانيا فى المركز الثانى، ثم الصين التى تراجعت للمركز الرابع بعد أمريكا تلتها كلا من ألمانيا، وفرنسا، وإيران، وبريطانيا، وسويسرا، ثم تركيا في المركز العاشر بمعدل إصابات وصل إلى 13.531 حالة، و 214 حالة وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 243.

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كانت منظمة الصحة العالمية أشادت بما وصفته بالاستجابة القوية لحكومة مصر، حسب الوضع الراهن لمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتة إلى أن انتقال المرض يقتصر على سلاسل انتقال العدوى وأن البلد لم يشهد أى ارتفاع حاد فى عدد الإصابات.

وحتى أمس الثلاثاء، بلغ إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة، وفق ما أعلنه الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة.