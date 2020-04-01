شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، حيث تبدأ الامتحانات 5 أبريل الجارى، نقدم فى النقاط التالية ترتيب المواد ومواعيد الاختبارات. ـ يؤدى الطلاب الأحد 5 أبريل امتحان اللغة العربية. ـ الاثنين 6 أبريل اللغة الأجنبية الأولى. ـ الثلاثاء 7 أبريل الأحياء. ـ الأربعاء 8 أبريل الجغرافيا. ـ الخميس 9 أبريل اللغة الثانية. Advertisements ـ الاثنين 13 أبريل الرياضيات. ـ الثلاثاء 14 أبريل الفلسفة والمنطق. ـ الأربعاء 15 أبريل الفيزياء. ـ الثلاثاء 21 أبريل التاريخ. ـ الأربعاء 22 أبريل التاريخ. ـ تبدأ الامتحانات 8 صباحا حتى 4 عصرا.

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