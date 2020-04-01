شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء البرنامج الرئاسى يشاركون فى تنظيم عملية صرف المعاشات بالبحيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مجموعة من شباب البرنامج الرئاسى، ضمن فريق الرصد الميدانى، بشكل تطوعى فى تنظيم عملية صرف المعاشات بمحافظة البحيرة، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لشباب البرنامج بالمحافظات والمساهمة فى تنظيم حضور أصحاب المعاشات وتسهيل صرف المعاشات وتخفيف العبء عن كاهلهم باعتبارهم من كبار السن والأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما تم التنسيق مع الجهات التنفيذية المسئولة عن صرف المعاشات للمواطنين وتوفير أماكن الصرف والمتمثلة في كل من نائب المحافظ السيدة / نهال بلبع و معاون المحافظ السيد/ أحمد عاشور و السيد/ مهند الجيار و الذين قدموا الدعم الكامل لهذه المبادرة ايماننا منهم بمشاركة فى رد الجميل للدولة.

3- كما شمل التنسيق هيئة التأمينات الاجتماعية - مكاتب البريد ) لكى نيسير عليهم عملية صرف المعاشات.

وقام الشباب بعمل خطة محكمة لتغطية كافة أنحاء المحافظة، حيث تم توزيع أعضاء البرنامج على بعض نقاط التوزيع بمراكز ( دمنهور - كوم حمادة - ايتاي البارود - المحمودية - أبو حمص - رشيد - كفر الدوار - بدر )، بالإضافة إلى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس و طرق الوقاية منه، و توزيع المطهرات والمواد المعقمة على المواطنين.

يأتى ذلك إيماناً من شباب البرنامج الرئاسى بدورهم فى رد الجميل للدولة المصرية واستغلالاً للتأهيل الذى حصلوا عليه، وانطلاقا من فهمه الواعى، قام شباب البرنامج الرئاسى ضمن مجموعة الرصد الميدانى بعمل مبادرات مجتمعية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تنظيم عملية صرف المعاشات اليوم.

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