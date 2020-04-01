الصلصة تكشف لمواطن نيوزيلندي إصابته بفيروس كورونا .. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصلصة لسائح نيوزيلندى أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتعود تفاصيل الواقعة خلال عودة هذا السائح إلى بلاده بعد رحلة سياحية فى لندن، وكان يعانى من الأعراض المشهورة لفيروس كورونا دون أن يدرك أنه مصاب بهذا الفيروس إلا أنه لاحظ بعد تناوله الصلصة أن طعمها متغير، وعلى الفور اشترى زجاجة صلصة من شركة أخرى، لكنه اكشتف أيضا أن الطعم متغير ففهم أن المشكلة ليست في الصلصة ولكن فى حالته الصحية فتوجه للفحص الطبي ليجد أنه مصاب بفيروس كورونا، ولكنه بعد رحلة علاجية استطاع الشفاء وعاد ليتناول الصلصة بطعمها المعتاد، وذلك وفق وكالة "سبوتنك".

وفيما يواصل العالم المعاناة بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام كبيرة كل يوم في عدد من الدول حول العالم.

وكشفت عدد من التقارير أن وفيات فيروس كورونا فى قارة اوروبا قد تخطت حاجز الـ 30 ألف حالة، وفى تونس تم الإعلان عن تسجيل 34 إصابة جديدة عدد المصابين إلى 394، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 10.

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أعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 7 حالات جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 80، و في ألمانيا عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732، مع تسجيل 5453 إصابة جديدة و149 وفاة جديدة.

الصين سجلت تراجعا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، إذ قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة الثلاثاء انخفاضا من 48 في اليوم السابق.