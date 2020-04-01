شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: عقد جلسات حلف اليمين على مدار 5 أيام بداية من 26 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رجائى عطية نقيب المحامين، عقد جلسات حلف اليمين للأعضاء الجدد لمدة 5 أيام اعتبارا من يوم الأحد 26 إبريل الجاري، حيث أوضح رجائى عطية، في بيان له اليوم الأربعاء، أن عدد الزملاء المطلوب حلفهم لليمين القانونية نحو ألف وخمسمائة محامي، وأن تجمعهم في هيه الظروف يعرض صحتهم وحياتهم للخطر.

وتابع: "لذلك سيصير تقسيم العدد إلى 5 مجموعات لا يزيد العدد عن 300 زميل، مع اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة".

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تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

ومن المقرر أن تعلن نقابة المحامين أسماء المحامين الجدد، المقرر حضورهم جلسة حلف اليمين، فور الانتهاء من تحضير الكشوف.