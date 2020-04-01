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هولندا تسجل أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت هولندا، اليوم الأربعاء، أكثر من 1019 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 13614 حالة و134 حالة وفاة جديدة

 

وكانت صحيفة "داكتس ستاندرد" الهولندية، قد فجّرت فضيحة إنسانية فى هولندا، بطلب الأطباء من كبار السن كتابة إقرار بوضعهم على جهاز التنفس الصناعي من عدمه حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 – حيث أطلق على الأزمة بفضيحة "الموت الاختيارى" لكبار السن.

 

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وكشفت فيه عن قيام الأطباء بالاتصال بكبار السن وتخييرهم بوضعهم على أجهزة التنفس من عدمه حال يأسهم من الشفاء، بعد ان وصلت أعداد الإصابات بالفيروس المستجد وصلت إلى 11980 حالة إصابة بالوباء مع تسجيل 132 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة.

 

 

 

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