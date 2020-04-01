شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: خطة للاستفادة من المستشفيات الجامعية إذا لزم الأمر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إجتماع مجلس المحافظين اليوم الاربعاء عبر الفيديو كونفرانس يستهدف أيضًا متابعة موقف المستلزمات الطبية بالمستشفيات بكل محافظة، لافتًا إلى التنسيق الكبير الذى يتم خلال هذه الفترة لتعويض أى نقص فى المستلزمات الطبية سواء بالمستشفيات العامة أو الجامعية

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك خطة إذا استلزم الأمر فى مرحلة ما ـ لا قدر الله ـ للاستفادة من خدمات المُستشفيات الجامعية فى استقبال المرضى والمحتاجين للخدمات الطبية، ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا، مضيفًا أنه ستكون هناك رؤية واضحة لذلك خلال الأسبوع المقبل، ومؤكدًا أن الأرقام تشير إلى أن الأمور حتى الآن مازالت تحت السيطرة وفى حدود قدرة وزارة الصحة.