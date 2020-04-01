شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتدريب تطلق المبادرة الرقمية 2020 لتوفير معارف رقمية شاملة لمتدربيها والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، أحدث مبادراتها تحت عنوان "المبادرة الرقمية 2020"، والتى تهدف إلى توفير قنوات رقمیة متعددة لتخدم أدوار الأكادیمیة التدریبیة والمعرفیة، وضمان استمرار دورها التدريبى خلال الفترة القادمة والمتزامنة مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية لحماية البلاد من انتشار فيروس كورونا.



الأكاديمية الوطنية للتدريب

وتستهدف المبادرة متدربى البرامج الحالیة وخریجى الأكاديمية والجمهور العام من عموم المصريين.

تدور المبادرة حول إطلاق عدة منصات ومحتوى رقمى للتدريب ونشر المعارف منها:

أولًا تدريب عن بعد:

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وكانت الأكاديمية على مدار عدة أشهر ماضية قد بدأت في تصميم وتطوير منصة تقنية للتدريب عن بعد لخدمة برامجها التدريبية ولتقديم محتوى متطور متماشي مع كل ماهو جديد عالميا، وتعتبر تلك المنصة الأولى من نوعها في مصر ومصممة لدعم تعلم حقيقي وفعال عن طريق استخدام كل الأشكال المتطورة للمحتوى الرقمي.

كما تهدف المنصة أيضًا إلى التواصل الدائم مع المتدربين الحالين وخريجي الأكاديمية من الكوادر المصرية والإفريقية لربطهم بشبكة من المعارف الضرورية لتلك اللحظة وضمان نشر المعارف من خلالها على مستويات مختلفة.

ثانیًا محتوى رقمي شامل على مواقع التواصل الاجتماعي:

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأكادیمیة لنشر محتوى توعوي متطور بین الجماھیر المستھدفة والجمھور العام، ویتمثل في محاضرات رقمیة تتراوح مدتها بین 20:10 دقیقة عن موضوعات يهتم بها المواطن لیطلع علیھا من مصادر موثقة وتسھم في صقل المعارف والمھارات المطلوبة في تلك الفترة.

ثالثا: خدمات سمعية "بودكاست":

تستخدم الأكاديمية واحد من الوسائط الجديدة لنشر المعارف وهو البث السمعي "البودكسات" لنشر محاضرات ومعارف دورية لتكون متاحة للاستخدام العام، وتهدف تلك الخدمة إلى إتاحة المعارف الضرورية ونشر الوعي بين اكبر عدد ممكن من مستخدمي الخدمات الرقمية في مصر بشكل عام، وبين متدربين وخريجي الأكاديمية بشكل خاص.