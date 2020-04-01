شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزراعة تواصل تطهير المؤسسات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تلقى تقريرا من الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، حول الجهود التي قامت بها الإدارة بالتنسيق مع مديريات الزراعة في 24 محافظة لتطهير المؤسسات الحكومية بكل محافظات الجمهورية في اطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حتى أمس الثلاثاء 31 /3 /2020.

وجاء التقرير على النحو التالي:

- تم تطهيرمبنى (العلاقات الخارجية - مبنى الإدارة المركزية للحجر الزراعى ومبنى الإدارة المركزية للشئون الهندسية- قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية) بوزارة الزراعة ، الغربية ( حيث تم تطهير مبنى كلية الهندسة بمشتملاتها- القيام برش ثلاث مبانى بجامعة الازهر بطنطا – محافظة الغربية- تم تطهير مبنى الإدارة الزراعية بكفر الزيات والإدارة الزراعية بمركز سمنود).



تطهير المؤسسات ضد كورونا

بور سعيد (تم تطهير كلا من مبنى الهيئة العامة للاستثمار ومديرية الزراعة ببور سعيد- تم تطهير مبنى التنظيم والإدارة بمحافظة بور سعيد بالكامل- تم تطهير كل مبانى الجهاز المركزى للمحاسبات ببور سعيد- وتم تطهير محكمة القضاء الادارى ببور سعيد (ادارى- -ضرائب- إدارية- -تاديبية- مديرية الطب البيطرى- الارشاد الزراعى- مديرية التنظيم والإدارة- الجهاالمركزى للمحاسبات - تطهير كافة المساجد المتواجدة بجنوب بور سعيد- تطهير مراكز الشباب- تطهير قرى الجنوب وام خلف – الرضوان- العاشر- بحر البقر) وجارى تطهير المقرات الشرطية بإدارة انفاق الثالث من يوليو- ومنفذ الرسوة- تطهير مدرسة التحرير الإعدادية للبنات بإدارة شرق التعليمية ببور سعيد من الداخل والخارج والفصول والطرقات والمداخل- تطهير معسكرات القوات المسلحة المجاورة لادارة انفاق الثالث من يوليو).



تطهير المؤسسات ضد كورونا

جامعة أسيوط (تم تطهير مستشفى أسيوط الجديد – مستشفى اسيوط الجامعى الرئيسى – م الأطفال الجامعى- مستشفى صحة المراه الجامعى – مستشفى القلب الجامعى- مستشفى الراجحى الجامعى – مستشفى العلوم العصبية والنفسية والمخ والاعصاب- مستشفى المسالك البولية – مستشفى ام الكسور الجامعى- تم تطهير الجمعيات الزراعية فى كل المراكز (ديروط - القوصية- منفلوط- أسيوط- أبو تيج- صدفا- الغنايم- الفتح- ابنوب- ساحل سليم- البدارى-) بعدد 174 جمعية بتسبة 80 % وجارى استكمال الباقى- تم تطهير مبنى النجدة باسيوط – مديرية الزراعة وملحقاتها- مجلس مدينة حى شرق وغرب أسيوط- المجلس المحلى لمكز الغنايم- مجلس مدينة القوصية - قصر الثقافة باسيوط شركة المياة باسيوط - محطة القطار- مبنى التضامن الاجتماعية - مبنى إقليم وسط الصعيد الثقافي- قصر ثقافة احمد بهاء تالدين للطفل المتخصص- مديرية الرى باسيوط- الوحدة المحلية للمطيعة).

- الأقصر ( تم تطهير كل من مبانى كلية الحاسبات والمعلومات – كلية الاثار – مبنى الإدارة المركزية لجامعة الأقصر – كلية الالسن – مبنى المخابرات العامة بالاقصر- مبنى مديرية التضامن الاجتماعى بالقصر. وتم تطهير كلية الفنون الجميلة – مباحث التهرب الضريبى- مدينتين سكنيتين للطلبة - مدينة الشباب والرياضة بالاقصر - تم تطهير مبانى مجمع كلية الفنون الجميلة – المدينة الجامعية للطالبات). وأيضا تم تطهير مقر البنك الزراعى فى كل من بندر اسنا- (فرع النمسا باسنا) - (فرع الديربمركز اسنا) – فرع القرنة بمركزالقرنة)- فرع (البعيرات بمركز القرنة) – (فرع الضبعية مركز القرنة)- (فرع ارمنت بمركز ارمنت).كما تم تطهير (كلية السياحة والفنادق بطيبة – سكن الطلبة بكلية السياحة والفنادق بطيبة – فندق كلية السياحة والفنادق بطيبة – استراحة السياحة والفنادق بطيبة – بنك مصر الاسلامى – بنك مصر فرع اتون .



تطهير المؤسسات ضد كورونا

استراحة رئيس مركز ومدينة القرنة – مقر الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة القرنة- تم تطهير مراكز الشباب في كل من (أولاد الشيخ- الزريقات قبلى- المحاميد بحرى) – تطهير مقر حماية النيل بالاقصر- جمعية الشابات المسلمات بالاقصر- البنك الاهلى المصرى بالاقصر- بنك مصر الرئيسى- النبك الزراعى فرع المحاميد-بنك ناصر الاجتماعى فرع المحاميد—الوحدة الصحية بالديمقراط- مركز اسعاف محاميد بحرى- المكتبة العامة بالمحاميد بحرى- قصر ثقافة الديمقراط- شركة السكر بالمحاميد بحرى- مكتب الشئون الاجتماعية بالمحاميد بحرى- الوحدة المحلية بالرزيقات بحرى- مقر جمعية تنمية المجتمع –باولاد الشيخ.- مكتب تموين الزريقات قبلى- الوحدة الصحية بقرية السلام بارمنت – مدرسة الصف الإعدادية بارمنت – مبنى المخابرات العامة بالاقصر- وحدة مرور القرنة- مركز الأقصر للمؤتمرات- المتحف المصرى للاثار- متحف التحنيط بالاقصر- مؤسسة الكتاب المقدس بالاقصر- مؤسسة البنين الإسلامية بالاقصر.

دار الايواء بقرية الشمس المشرقة للبنين بالاقصر- مؤسسة الرحمة للفتيات بالاقصر – قاعة كبار الزوار بمتحف الأقصر- تطهير الفندق العائم لمديرية امن الأقصر- فندق 25 يناير للشرطة- مكتبة مصر العامة- شارع المحطة بالاقصر وتفرعاته- شارع السوق السياحى- شارع كليوباترا بالاقصر وتفرعاته- تم تطهير كل من مبنى إدارة المرور بالاقصر- استراحة مدير الامن بالاقصر- مقر بنك القاهرة بالاقصر- جمعية السامرى الصالح (دار إيواء ورعاية ذوى الإعاقة ورعاية المسنين- مصلحة الضرائب العامة (الضرائب عل المبيعات بالاقصر)- مصلحة الضرائب (مقر مامورية ضرائب الاستثمار بالاقصر- تم تطهيراستراحة المحافظة- نقطة التفتيش الأمنية بناحية اسنا الحصين- تمركز امن الضبعية- نقطة التفتيش الأمنية بالبغدادى- الإدارة الصحية و مبنى الازاعة والتليفزيون و مركز تعليم القادة بالطود—محولات كهرباء غرب الأقصر بالاقالتة- الوحدة المحلية بالضبعية- وحدة التضامن الاجتماعى - مركز الشباب والبريد و الجمعية الزراعية بالضبعية- مدرسة التعليم الاساسى والمدرسة الابيتدائية والمعهد الازهرى والحضانة الإسلامية والتضامن الاجتماعى بحاجر الاقالتة.



تطهير المؤسسات ضد كورونا

مكتب بريد والوحدة المحلية والمعدية وموقف السيارات بالبعيرات- تطهير كمين القرنة الحصين- الوحدة المحلية والمحكمة ومحطة المياة والنيابة الإدارية ومكتب التموين وشارع البحرووحدة الحراسات وبعض المساجد باسنا- الرقابة الإدارية وهية الأوقاف بالاقصر- مبنى الشرطة والبحث الجنائى ومحولات وقوات الامن المركزى ومستشفى الصدر ومستشفى الرى باسنا- مدرسة الرضوانية والشيخ صالح والجمعية التعاونية ومسجد الخلفاء الراشدين ومسج الروافع بالبغدادى. التمركز الامنى بمستشفى الحميات بالاقصر– معسكر قوات الامن والتمركز الامنى بمطار الأقصر - التمركز الامنى بمنشاة العمارى- وقوات الامن بالجبيل والإدارة التعليمية والشباب والرياضة والمساكن الجديدة بالطود – تطهير الوحدة المحلية والاسعاف والوحدة الصحية بالاقالتة والوحدة الصحية بحاجر الاقالتة. منطقة ارشاد مصر العليا- مشروع بناء مرونة نظم الامن الغذائي بصعيد مصر- وتحسين الاراضى بالاقصر- الوحدة الزراعية بمنشاة العمارى- مقر الجهاز المركزى للمحاسبات ومبنى منتجى القصب بالاقصر- قسم الشرطة و الطب الشرعى و الامن العام بالاقصر – قطاع الامن العام بالاقصر – تفتيش الاثار القبطية والإسلامية- مستشفى الهلال الأحمر والاسعاف والوحدة الزراعية والتضامن الاجتماعى بحاجر الضبعية- الوحدة المحلية لقرية سوزان مبارك).

- القاهرة : معهد اورام جامعة القاهرة (تم تطهير مبنى المعهد)- تطهير مستشفى الزهراء الجامعة بجامعة الازهر- تم تطهيرمستشفى الزهراء الجامعى كالاتى: المبنى الجديد (11 دور) – المبنى القديم (7 ادوار)- الدور الادارى بالكامل- مبنى المناوبة بالكامل- مبنى الأطفال (3ادوار)- العيدات الخارجية (25 عيادة)- - مبنى الاسنان- قسم النفسية- تم تطهير مبنى مجمع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (4 مبانى + 2 جراج كبير) –وتم تطهير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة -(5 أدوار وجراج- والانتهاء من تطهير كلية الصيدلة – كلية العلاج الطبيعى – كلية طب الاسنان – كلية التمريض بجامعة بدر- مبنى مصلحة الخزانة العامة بالمبتديان بالقاهرة).

القليوبية : (تم تطهير مبانى كلية التربية والحقوق - وتم تطهيرمبنى مقر المدينة الجامعية للبنين والمدينة الجامعية للبنات وتم تطهير مقر كلية الاداب ببنها لجميع أدوار المبنى بمشتملاتها- أيضا تطهير مبانى مديرية الزراعة –الإدارات الزراعية - الجمعيات الزراعية المختلفة – المراكز الارشادية المختلفة- تم تطهير كلية التمريض – كلية العلوم – رعاية الشباب- حديقة الجامعة – كلية التجارة ومبنى اللغة الإنجليزية- تم تطهير مبنى كلية التربية الرياضية ببنها – كلية التجارة ببنها - كلية الهندسة بشبرا (الخلفاوى- روض الفرج)– كلية الهندسة ببنها – نقابة المهن الزراعية والقاعات والعيادات الخاصة- -كلية الحاسبات والمعلومات – كلية الفنون التطبيقية - الجمعية التعاونية المركزية – ملجا الايتام ببنها- تم تطهير كلية التربية النوعية ببنها وتطهير المدينة الجامعية للبنين والبنات بمشتهر- تطهير مقر قاعة مجلس جامعة بنها ومشتملاتها- تطهير الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية بصفة يوميا- تم تطهير المدينة الجامعية بشبرا الخيمة- والمدينة الجامعية بطوخ- مطبعة الفنون التطبيقية ببنها- تم تطهيركلية التمريض ببنها- كلية الطب البيطرى بمشتهر- تطهير مدرسة احمد زويل التجريبية ببنها).

لفيوم : (تم تطهير القاعة الكبيرة والديسكات والارضيات والحوائط وسبعة قاعات صغيرة ومكتبة الكلية والاسانسير والسلالم والممرات ودورات المياه- تم تطهير مديرية الزراعة- كلية الزراعة – كلية الهندسة- مقر التربية والتعليم- منطقة البنوك- شارع البوستة- مقر المجلس الشعبى المحلى- جمعية صلاح الدين الخيرية وذلك بمركز الفيوم)- (تم تطهير الإدارة الزراعية – التعاون الزراعى- مجلس المدينة - بمركز سنورس)- (تم تطهير الإدارة الزراعية- مجلس المدينة مبنى دير الكرمل بمركز طامية)- ( تم تطهير الإدارة الزراعية والتعاون والطب البيطرى و المسجد والكنيسة بمركز اطسا)- (تم تطهير الإدارة الزراعية- تحسين الاراضى- التقاوى- مجلس المدينة- مكتب البريد- جمعية الفاطمية الخيرية ومصنع التغذية بمركز ابشواى)- (تم تطهير الإدارة الزراعية والجمعيات الزراعية والربع والنزلة وذلك بمركز يوسف الصديق- تم تطهير الوحدة المحلية لكل من مدينة يوسف الصديق – الريان- الحامولى – النزلة- قصر الجبالى- الشواشنة –كحك –المشرق قبلى بمجلس مدينة يوسف الصديق) وتطهير الوحدة المحلية لمدينى طامية – والوحدات المحلية فى (كفر محفزظ- دار السلام- سرسنا- الروضة- العزيزية – م. الجمال- المظاطلى- فارس- قصر رشوان- الجمهورية) بالوحدة المحلية لمركز طامية. والواحدات المحلية (دصيا- سيلا- تلات- العدوة- ك. منيل- اللاهون- الشيخ فضل- -الناصرية- هوارة عدلان- هوارة المقطع- حى الزهور- دمو- حى الزهور- الحى المتميز) التابعة للوحدة المحلية بمركز الفيوم- الوحدات المحلية لمركز اطسا (م الحيط- جردو- مطول- قلمشاه- مدينة اطسا) وجميع الوحدات المحلية لمركز سنورس).



تطهير المؤسسات ضد كورونا

- محافظة السويس :(تم تطهير مبنى مديرية الزراعة بالسويس) ، ومحافظة اسوان: (تم تطهير مدرجات ومعامل وقاعات التدريس بكليات الخدة الاجتماعية- الزراعة والموارد المائية- العلوم- المطعم المركزى وجارى استكمال باقى الأماكن- تم تطهير كلية الزراعة – العلوم- التربية- الطب البيطرى- كلية الهندسة- كلية لتجارة- المبنى الادارى للجامعة- باقى كليات مدينة اسوان9 ومازال العمل مستمر.- تم تطهير مبنة هيئة تنمية بحيرة السد العالى بصحارى).

- البحر الأحمر :(تم تطهير مجلس مدينة راس غارب والإدارة الزراعية – وقسم الشرطة والاسعاف والكهرباء بالزعفرانة ومديريات الزراعة و الطب البيطرى بالمحافظة- الإدارة الزراعية بالغردقة - مبنى هندسة كهرباء وسط وجنوب وشمال والكوثر وفندق الف ليلة وليلة والجانقل والمدرسة اليابانية 1 واليابانية 2 ومسجد عبدالمنعم رياض ومجلس المدينة – حى شمال وجنوب ومديرية الطب البيطرى- التموين- المخابرات العامة- النادى الاجتماعى- الموقف العمومى -

والمساجد والكنائس بالغردقة- - تطهيرمنطقة مبارك وأبو النصر والمحكمة وقسم شرطة سفاجا- والمساجد والإدارة الزراعية - ومجلس مدينة سفاجا – ميناء سفاجا البحرى- وكمين غارب والسنترال وقسم شرطة غارب وكمين الزعفرانه. الإدارة الزراعية بالقصير- مبنى المخابرات العامة- الدفاع المدنى- المساجد والمدارس).

- محافظة الشرقية: (تم تطهير مبنى كلية الحقوق- التربية- الإدارة العليا- هيئة التدريس- الإدارة الهندسية- شئؤن الطلبة- وتطهيرمبنى كلية الحاسبات – مبنى كلية التربية للطفولة- معهد الحضارات- المعهد الاسيوى- مبنى كلية الطب البيطرى- المطبعة- الجراج – مركز الخدمة – مركز اللغة الإنجليزية- دار الضيافة ديوان عام المحافظة – مبنى الرقابة الإدارية). أيضا (تم تطهير مبنى جامعة الزقازيق- استاد الجامعة – مجلس مدينة الزقازيق- حى اول وثانى – مديرية الزراعة والتعاون – الأسواق- المحاكم-

مبنى الامن العام – مبنى الامن الوطنى- التنظيم والإدارة- والجهاز المركزى للمحاسبات- الشهر العقارى- شوارع مدينة الزقازيق-وجارى التطهير في جميع المدارس والمعاهد العامة – والازهرية ومديرية الصحة ومجالس المدن -سوق السمك والخضار- - مزلقان السك الحديد- سوق الجملة- نقطة شرطة سوق الجملة- الارشاد الزراعى-مبنى امن الدولة- -مادى الشرطة- شارع الجلاء- سوق وادى النيل – سوق السويسى- -موقف الغاز- تم تطهير سوق المواشى والوكائل وش بور سعيد والمرر والمحكمة- تم تطهير مديرية الكهرباء – الجمعية التعاونية بشوبك بسطة- مجمع المصالح بشوبك بسطة- مساجد الناحية بشوبك بسطة- شوارع داير الناحية- مجمع المصالح بمشتول السوق- مساجد الناحية والنادى الرياضى وقاعة المناسبات وشوارع داير الناحىة بمشتول السوق). بمركز بلبيس- تطهير الادرة الزراعية و سوق المدينة والمستشفى العام ومسجد شاور ومدرسة عثمان بن عفان بمدينة مشتول السوق – تطهير كنيسة قصر يوسف وقرية قصر يوسف وسوق القرية بمركز مشتول السوق – تطهير مجلس المدينة والوحدات المحلية والإدارة الزراعية بابوحما.

- وتم تطهيرسوق السمك وسوق الليمون- بابو كبير ومحطة القطار وشارع مصطفى كامل بابو كبير- تطهير مركز الشرطة والمطافى ومدرسة البحر بههيا وش سعد زغلول والمخبز الالى ومسجد النادى ومسجد الحاج عبد الكريم بههيا- مبنى المحكمة والإدارة الزراعية والشوارع المحيطة بالابراهيمية- سوق الجمعة وسوق الاثنين والمولات وابنى بيتك والمصالح الحكومية بالصالحية- تطهير مبنى الإدارة الزراعية والإدارة الصحية ومجلس المدينة بالقرين- سوق كفر صقر والإدارة الزراعية بكفر صقر- تطهير الإدارة الزراعية باولاد صقر- النيابة الإدارية والسنترال والطب البيطرى والضرائب العامة والتامينات والمعاشات والضرائب العقارية وقصر الثقافة والضرائب التجارية والتعاون الزراعى وبنك مصر وبنك القاهرة بمركز فاقوس- تم تطهير مجلس المدينة ومركز الشباب والإدارة الزراعية وكلية الاثار والشوارع الرئيسية ومنطقة الاثار بمركز صان الحجر.والادارة الزراعية وبنك التنمية والمستشفى العام والكنيسة بمركز الحسينية- الإدارة الزراعية والوحدات المحلية بكفر الاشقم وجميع المصالح الحكومية بتل راك والإدارة الزراعية والوحدة المحلية بالقصاصين.

- تم تطهير الأماكن التالية في مركز الزقازيق (ش الحدادين- ش المكاتب – ش مولد النبى- ش نعيم- ش لكوظ- جمعية كفر عطا الله وشوارع الناحية- جمعية ميت أبو على الزراعية – مدرسة النحال الابتدائية والاعدادية ومدرسة السادات الثانوية والسادات الإعدادية- مدرسة الوادى الإعدادية بنين- قطاع الامن العام- مبنى المخابرات العامة- مراقبة الأغذية للمدينة جمعية صفط الزراعية وشوارع الناحية- جمعية كفر دنوهيا الزراعية وشوارعها- فندق ضباط الشرطة- الجمعية الزراعية بالغار– الإدارة الزراعية وجمعية شيبة الزراعية و جمعية انشاص الزراعية والشوارع- مبنى تحسين الاراضى- حلقة السمك- كوبرى أبو عميرة- الإدارة الزراعية والطب البيطرى والميكنة الزراعية بديرب نجم.).

- محافظة دمياط: (تم تطهير مديرية التعاون و التقاوى المبنيين الخاص بهما - وتطهير مبنى المحافظة- تم تطهير مبنى مديرية الامن – الامن الوطنى – المرور – الجوازات – الرقابة الإدارية – الإدارة الزراعية و تحسين الاراضى بكفر سعد- تطهير مواقف النقل داخل المحافظة في عزبة البرج – راس البر- دمياط الجديدة - موقف شربين- موقف المنصورة- - كفر سعد – كفر البطيخ) – تطهير إدارة دمياط التعليمية - المديرية المالية –الشهر العقارى – نقابة المحامين – مديرية التربية والتعليم- مديرية الأوقاف – النيابة الإدارية في دمياط وفارسكور ودمياط الجديدة – مرفق الإسعاف- مكتبة مصر العامة- مديرية التضامن الاجتماعى- مامورية الضرائب على المبيعات – النقابة الزراعية- تطهير مبانى المدرسة الثانوية العسكرية بدمياط- مدرسة الإعدادية بنين- عنبر الجنود بمديرية الامن- إعادة تطهير مديرية الامن- محطة السكة الحديد وارصفة القطارات- قسم شرطة النقل والمواصلات بالسكة الحديد- مكتب التجنيد والتعبئة- مكتب الأحوال الجنائية- مكتب بريد ثانى دمياط- تطهير مبانى مدرسة جمال الدين شيحة

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-سوق الجملة بشطا- شوارع الشرباصى- شوارع التجارى- ميدان سرور- شارع محمد عبده-شارع الجلاء- سوق السمك بالقنطرة- مقر الجيش براس البر- موقف الساعة – ميدان باب الحرس- تم تعقيم وتطهير شارع وزير- شارع المظلوم- شوارع منية دمياط- شارع العشرين- شركة المياة- شارع شركة الكهرباء- تطهير الشوارع الداخلية منية دمياط- شوارع الصعيدى وشوارع الشعراء)- تطهير مستشفى الاعصرالتخصصى- مستشفى الجهاز الهضمى- معهد الأورام – الشارع الحربى- مبنى سنترال كفر سعد- مبنى رئاسة مدينة كفر سعد- المدرسة التجريبية بكفر سعد- تم تطهير شوارع السيالة – مدرسة السيالة الابتدائية- مدرسة السيالة الإعدادية – مداخل العنانية- مداخل عزب النهضة- شارع محور بور سعبد).

- محافظة الجيزة: (تم تطهير مبنى بنك فيصل الاسلامى –(شارع التحرير بالدقى- وتم تطهير محيط المساجد والكنائس ومكاتب البريد باحياء العمرانية – الطالبية – الوراق – وجميع الادارت الزراعية ومديرية الزراعة بالجيزة- تم تطهير الجمعية الزراعية بابو النمرس وناحية الحرانية- مبنى الوحدة المحلية وقسم شرطة السياحة والاثار لقرية القصر مركز الواحات البحرية).

- محافظة مطروح (تم رش المساجد بمطروح – مركز شرطة مطروح- مبنى المباحث الجنائية – فندق وشاليهات عروس البحر التابعة لديوان عام المحافظة – مبنى الجمعية الزراعية المركزية الرئيسى بمطروح).

-مبنى هيئة التعمير والإصلاح الزراعى (الدور السابع والدورالثامن بالهيئة العامة للتعميروالدور الثالث بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى).

-محافظة المنوفية : تم تطهير جميع الصالح الكومية (المدارس – المساجد – الكنائس- مراكز الشباب- جهاز المدينة – جميع المصالح الحكومية فى كل مراكز المحافظة و مدينة السادات- تم تطهير جميع المصالح الحكومية لالمدينة من مركز الشرطة- مجلس المدينة- الإدارة الزراعية بمنوف- جميع الوحدات الصحية والنمستشفيات ومحطات المياة والشؤن الاجتماعية والمساجد والكنائس بمركزى منوف وبركة السبع- وتم تطهير المباني الخاصة بالشرطة بمركز الشهداء وبنك التنمية والائتمان بالمركز وجميع الوحدات الصحية والاجتماعية والمساجد والكنائس على مستوى المركز.- تم تطهير مركز الشرطة بالسادات وكفر داوود والخطاطبة ومبانى الكربهاء والبريد والشوارع العمومية والإدارة التعليمية والوحدات المحلية بمركز السادات- كما تم تطهير (مبنى النيابة الإدارية وحى غرب ومسجد سيدى خميس والعباسى وجميع مساجد حى غرب ومديرية التربية والتعليم والإدارارة التعليمية والمدارس –مبنى البريد – ومقار الوحدات الزراعية على مستوى مركز شبين الكوم)

- كما تم تطهير مقر التامينات والمعاشات ومجلس المدينة وإدارة التموين والسكة الحديد ومركز المعلومات والمرافق والنيابة الإدارية ومركز رعاية الامومة والطفولة- مركز الصحة- إدارة التعاون- والنيابة العامة والمحكمة والادارة التعليمية والوحدات المحلية لمركز اشمون.—(وتطهير جميع المصالح الحكومية والوحدات الصحية والمستشفيات ومحطات المياة- والمساجد والكنائس على مستوى مركز قويسنا)- تطهير جميع المصالح والوحدات المحلية ومحطات المياة والشؤن الاجتماعية وكنيسة العزراء مارى جرحس وجميع المساجد بمركز تلا- (تطهير مبانى الشرطة والإدارة الزراعية وبنك التنمية وجميع المواقف العمومية وسوق المدينة والضرائب العقارية ومركز المعلومات وقصر الثقافة والمحكمة بمركز الباجور).

- محافظة الإسماعيلية :تم تطهير كلا من مديرية الزراعة بالاسماعيلية والإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية بأكملها فى كل من الإسماعيلية – القصاصين- أبو صوير – التل الكبير- القنطرة شرق- القنطرة غرب – فايد ثم القيام بتطهير الوحدة البيطرية بالقصاصين- تم تطهير الدفاع المدنى (المطافى) – المزرعة الارشادية بالسبع ابار – ادارى التعاون ومركز عمر لطفى- تطهير إدارة التشجير بالاسماعيلية – المقرات الارشادية بالمحافظة).

- محافظة الوادى الجديد: تم تطهير مديرية الزراعة- الإدارات الزراعية فى كل من باريس – بلاط- موط- القصر- الفرافرة) – تطهير مبنى شئون التعاون الزراعى- والإدارات التعاونية والجمعيات التابعة لها).

- محافظة الدقهلية: (تم تطهير مديرية الزراعة والادارات الزراعية والتعاون الزراعى- والبحوث الزراعية- ومديرية الشؤن الاجتماعية- التامينات الاجتماعية- مبنى تحسين الاراضى- مركز ومدينة الجمالية (مجلس المدينة- المدارس- المساجد- المعهد الازهرى- الوحدة المحلية ومركز الشباب

والمعهد الدينى والمساجد بالعزيزة) – (بنك القاهرة- والسوق العمومى وعزبة الحمرا- ومجلس المدينة ومدرسة الصناعة ببلقاس).

-محافظة المنيا : تم تطهير مديرية الزراعة والإدارات الزراعية المختلفة التابعة لها- رش المصالح الحكومية مثل إدارة المرور – المنطقة الصناعية – مصنع التغذية- الهيئة العامة للتامينات والمعاشات والشوارع المختلفة وتطهير المساجد والكنائس والجمعيات الاهلية المختلفة.

- سوهاج: تطهير مديرية الزراعة و جميع الإدارات الزراعية وعدد 300 جمعية و12 مبنى للادارات التعاونية بالمحافظة- تم تطهير مصلحة الخبراء – الشهلر العقارى- الامن المركزى – مديرية التنظيم والإدارة – مبنى التامين الصحى بسوهاج)

-محافظة قنا : تطهير مجلس مدينة دشنا – مبنى الشباب والرياضة بمدينة الوقف ونقابة المعلمين والشباب والرياضة بقنا- ومجلس مدينة قوص- مجلس قروى الكوم الأحمر بمركز فرشوط- تطهير مبنى الشباب والرياضة بمركز الوقف –تطهير الإدارة التعليمية بمدينة قنا –مجلس مدينة قوص- تم تطهير وحدة تنمية المجتمع بفرشوط – والوحدة المحلية بالمفرجية مركز قوص- وحدة تنمية المجتمع بفرشوط (مركز فرشوط) وتطهير شرطة السياحة بدندرة (مركز قنا).

- محافظة كفر الشيخ (تطهير مديرية الزراعة- التعاون الزراعى- جناح الشرطة بمديرية الزراعة- مبنى النيابة العامة- لمجمع محاكم كفر الشيخ- نقابة المهن الزراعية-تطهير قرية منية سير- قرى الشمارقة- - بطيطة- دقميرة)- مجلس قرية أبو مندور- مجلس مدينة دسوق- مجلس قرية شباص الملح- مجلس قرية كنيسة الصرادوسى- مجلس قرية سنهور - مجلس قرية محلة أبو على ومحلة دياى والإدارة الزراعية بدسوق-تطهير القرى ( صروة- بلنكومة- الكاتوس- شباس-الحصة ميت الديبة)- (تطهير حى اول – حى ثان- حى ثالث- ش المركز- الفتح- ش البحر- ش العبور ش الحفير- مبنى الوحدة المحلية -الإدارة الاجتماعية بفوة)- الوحدة المحلية والصحية بابو دراز- الإدارة الزراعية بمطوبس- جمعيات منية الرشد و السعادة والفتح ومعدية مهدى ومسجد الفتح بمطوبس)- تم تطهير النواحى التالية بمركز سيدى سالم - جمعية أبو احمد(مدرسة أبو احمد وشوارع القرية والوحدة البيطرية والوحدة الزراعية)- *جمعية شالما ( المعهد الدينى- الوحدة الصحية- المدرسة الابتدائى والاعدادى- الجمعية الزراعية والشوارع)- *جمعية دمرو الزراعية (المدرسة الإعدادية و الثانوية- والتجارية- المساجد- دورالمناسبات

- الوحدة المحلية- الوحدة الصحية- نقطة الشرطة- الجمعية الزراعية- مركز التحديث- والشوارع)- *جمعية القصبى (الشؤن الاجتماعية- الوحدة الصحية- مساجد القرية المدرسة الابتدائى والاعدادى- ودور المناسبات)- **جمعيات برية لاصفير والروضة الزراعية والقصابى (الواحدات الصحية والدمارس الابتدائية والاعدادية). والإدارة الزراعية و الجمعيات و الشوارع الرئيسية والجانبية والمصالح الحكومية بمركز ومدينة بيلا- تم تطهيرالوحدة المحلية لمركز الحامول والشوراع الريئسية- ومنطقة السوق ومركز شرطة الحامول – وجميع المواقف والمدارس - الوحدة المحلية بكلا من (قرية الشرثى وتوابعها و قرية السمايت من مصالح حكومية وشوارع وواجهات منازل والجمعيات) بالحامول- (الإدارة الزراعية- مركز الشرطة- الإدارة البيطرية- مجلس المدينة- الإدارة التعليمية- النيابة الإدارية- التموين- السجل المدنى- البريد- الإدارة الصحية- الوحدة المحلية بام سن- وقرية العباسية والحصفة الرغامة- وأبو مصطفى والرصيف ومدرسة العباسية الابتدائية والتجارية والاعدادية والثانوى بنات والاعدادى والثانوى التجارى والمعهد الدينى بالرياض).