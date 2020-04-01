شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: انتظام صرف السلع المدعمة باليوم الأول والمنافذ تعمل حتى 7 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف مقررات تموين شهر أبريل فى أول يوم من خلال المنافذ والممثلة فى بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، وكذلك منافذ مشروع جمعيتى وان صرف السلع المدعمة للمواطنين يبدأ من الساعة 7 صباحاً ويستمر حتى 7 مساءً.

وتقوم منافذ توزيع السلع التموينية، التابعة للوزارة أيضا بإتاحة صرف المطهرات "555 " تركيز كحول 70% من منتجات مصانع الوزارة على بطاقات التموين ضمن سلع نقاط فرق الخبز وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين، كما حرص المواطنين على عدم التزاحم أثناء صرف المقررات التموينية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بعمليات صرف المقررات التموينية.

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وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.





ووجه المصيلحى قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأهاب المصيلحى، بالمواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية مشيراً الي ان صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر.

ووجه المصيلحى كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.