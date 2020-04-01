شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعلن نتائج التحقيق في شكاوي «تحدي الخير» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكَّلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة من الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، للنظر في الشكاوى المقدمة للوزارة، وما تم رصده وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما أطلق عليه «تحدي الخير»، الذي أطلقته جمعية رسالة للأعمال الخيرية المشهرة برقم 444 لسنة 2000.

وقامت اللجنة بفحص الشكاوى المقدمة، وكل ما أثير حول تلقي الجمعية تبرعات لصالح الأسر المضارة من أزمة فيروس كورونا، من فنانين ولاعبي كرة القدم ومشاهير في مجالات مختلفة وشركات أشخاص عاديين.

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وتبين أن الجمعية قامت بإطلاق حملة «تحدي الخير» في 20 مارس 2020، وتم تحصيل تبرعات وفق ترخيص جمع المال رقم 18 لسنة 2020، وبلغت قيمة التبرعات المحصلة 3.427.343 مليون جنيه، منها مبلغ 1.639.085 مليون من تبرعات الفنانين ولاعبي كرة القدم.

وتبين للجنة أن الجمعية قامت بصرف المبالغ المتحصلة من التبرعات في المصارف التي جُمعت من أجلها، وأضافت اللجنة في تقريرها أن الجمعية قامت بصرف مساعدات لعدد من الأسر خلال الأسبوعين الماضيين تزيد قيمتها عن المبالغ المحصلة من «تحدي الخير» بحوالي 5 مليون جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقوم بمتابعة كافة الحملات التي يُعلن عنها، ولديها إدارات تقوم بأدوار رقابية نشطة للتأكد من سلامة الإجراءات ونزاهة عملية جمع التبرعات وصرفها، موضحة أن جمعية رسالة واحدة من الجمعيات النشيطة، ويستفيد من أنشطتها مئات الآلاف من المصريين، وكانت متعاونة مع اللجنة المُشكلة، وستتم متابعة أعمالها خلال الأسابيع المقبلة بشكل منتظم.