شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يشيد بأداء موظفي الجمارك: «ضربوا أروع الأمثلة في خدمة الوطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن وزير المالية محمد معيط أشاد بالتزام العاملين بمصلحة الجمارك الذين قاموا بمواصلة العمل طوال أيام الأسبوع وضاعفوا الجهد بكل كفاءة وإخلاص للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي المصري، والمساعدة في تدبير احتياجات مصر بالإفراج عن الواردات العاجلة والاستراتيجية والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية وكذا الصادرات المصرية، رغم الظروف الاستثنائية الحالية، وما يتعرضون له وأسرهم من مخاطر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف «نجم» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «الوزير توجه بالشكر والتحية لجميع موظفي وموظفات مصلحة الجمارك في المطارات والموانئ والمنافذ وجميع الإدارات الجمركية «الذين يضربون أروع الأمثلة في خدمة الوطن»، ويقومون بأداء مهام عملهم في صمت وتفان وبكل جدية وإخلاص والإسهام بفاعلية في مسيرة العمل الوطني خلال هذه الظروف الصعبة ليثبتوا دائما وعيهم الكامل بحجم المسئولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقهم، لضمان استمرار تدفق حركة التجارة الدولية، على النحو الذي يسهم في استقرار الأسواق المحلية وتعزيز بنية الاقتصاد القومي».

وأكد رئيس مصلحة الجمارك مواصلة وانتظام العمل بجميع المنافذ والمطارات والموانئ الجمركية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة بالنسبة للواردات العاجلة والاستراتيجية وخاصة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية وكذا الصادرات المصرية .

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وأشار إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وتطهير المنافذ والمطارات والموانئ الجمركية وتم توزيع المستلزمات الطبية والمطهرات ونشر التوعية الصحية بين العاملين بمصلحة الجمارك وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على ضوء الوضع الوبائي الدولي المتغير للفيروس، ووفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وأضاف «نجم» أنه يتم عرض جميع الرسائل الواردة على إدارة الحجر الصحي بالموانئ ولا يتم التعامل مع أي حاويات إلا بعد التطهير وتقديم إفادة بذلك، أو تأشيرة على الشهادة الجمركية للتطهير من قِبل الحجر الصحي، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، وعدم انتقال أي فيروسات أو أمراض داخل البلاد كما تم.

وقال رئيس مصلحة الجمارك إنه «على الرغم من الظروف الحالية الطارئة والاستثنائية في ظل تخفيض أعداد العاملين كإجراء احترازي للحد من تداعيات فيروس «كورونا» المستجد إلا أن ذلك لم يؤثر على استمرارية إنجاز العمل بكفاءة عالية خلال تلك المدة ودون انقطاع»، مشيرًا إلى أن «رجال الجمارك الشرفاء يقومون بدورهم وواجباتهم الوطنية وأداء مهامهم في سهولة ويسر، ويثبتون بأفعالهم على مر الزمان والتاريخ وخاصة في الأوقات العصيبة التي يمر بها الوطن أنهم على أتم الاستعداد لتقديم التضحيات من أجل سلامة الوطن».

وطالب «نجم» جميع العاملين بمصلحة الجمارك بـ«بذل أقصى الجهود والتكاتف والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات بالمنافذ والمطارات والموانئ والإدارات الجمركية لتيسير التجارة والحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين ومواجهة فيروس كورونا المستجد واجتياز هذه الفترة العصيبة على مصر والعالم أجمع من أجل مصلحة الوطن»، داعيًا المولى عز وجل أن «تنتهي هذا الفترة بسلام على مصرنا الغالية وتصبح ذكرى ماضية ويعود الاستقرار والأمان لمصرنا الحبيبة».