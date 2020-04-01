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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب البرنامج الرئاسي يشاركون في تنظيم عملية صرف المعاشات في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك شباب البرنامج الرئاسي في البحيرة، في تنظيم عملية صرف المعاشات، حيث يأتي ذلك ايمانًا منهم بدورهم في رد الجميل للدولة المصرية، واستغلالا للتأهيل الذي حصلوا عليه، وانطلاقا من فهمهم الواعي.
وقام مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي ضمن فريق الرصد الميداني بالمشاركة بشكل تطوعي في تنظيم عملية صرف المعاشات بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لشباب البرنامج بالمحافظات، والمساهمة في تنظيم حضور أصحاب المعاشات، وتسهيل صرف المعاشات وتخفيف العبء عن كاهلهم باعتبارهم من كبار السن، والأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتم التنسيق مع الجهات التنفيذية المسؤولة عن صرف المعاشات للمواطنين، وتوفير أماكن الصرف، والمتمثلة في كل من نائب المحافظ نهال بلبع، ومعاون المحافظ أحمد عاشور، ومهند الجيار، والذين قدموا الدعم الكامل لهذه المبادرة، ايمانًا منهم بالمشاركة في رد الجميل للدولة، كما شمل التنسيق هيئة التأمينات الاجتماعية، ومكاتب البريد لكي تيسر عليهم عملية صرف المعاشات.
وقام الشباب بعمل خطة محكمة لتغطية كافة أنحاء المحافظة، حيث تم توزيع أعضاء البرنامج على بعض نقاط التوزيع بمراكز (دمنهور- كوم حمادة- إيتاي البارود- المحمودية - أبوحمص - رشيد - كفر الدوار- بدر)، بالإضافة إلى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه، وتوزيع المطهرات والمواد المعقمة على المواطنين.
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