شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج» تتابع صرف معاشات شهر إبريل في يومها الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف معاشات شهر إبريل في الساعات الأولى لأول أيام صرف المعاشات.

أشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية حتى الساعة الواحدة ظهراً؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف منذ بدايتها صباح اليوم من منافذ صرف التأمينات الاجتماعية ومكاتب البريد والصارفات الآلية 816 ألف قائم بالصرف بإجمالي مبلغ 653 مليون و404 الف جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي حوالي 112 ألف قائم بالصرف بقيمة حوالي 93 مليون جنيه، كما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 176 ألف قائم بالصرف بقيمة حوالي 129 مليون جنيه، بالإضافة إلى 527 ألف قائم بالصرف من خلال مكاتب البريد بقيمة حوالي 431 مليون جنيه.