شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: صرف 500 جنيه لكل أسرة من متضرري «كورونا» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص 350 ألف جنيه لمديرية أوقاف أسوان، لصالح الأسر المتضررة من آثار فيروس «كورونا» بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه سيتم توزيع المبلغ المخصص من الأوقاف على نحو 700 أسرة متضررة وخاصة الأسر الأولى بالرعايا بواقع 500 جنيه لكل أسرة من باب البر للمتضررين الذين فقدوا عملهم من العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية.

وأضاف «عزت» أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، وحرصها الشديد على الإسهام في خدمة المجتمع وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولاسيما في أوقات الشدائد والأزمات.