شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة أسوان ترفع درجة الاستعداد لإستضافة 1150 «سوداني» عالقين بكمين السباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت أجهزة محافظة أسوان درجة الاستعداد لإستضافة وتقديم كافة الإحتياجات والخدمات المعيشية اليومية لحوالي 1150 مواطن سوداني من الرجال والسيدات، قدموا على متن 22 حافلة، والعالقين منذ ٢٠ مارس الماضي بجوار كمين السباعية الصحراوي الغربي بعد إغلاق المعابر في أعقاب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السودان لمواجهة كورونا.

Advertisements

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للمسؤولين بفتح غرفة عمليات للتنسيق بين جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسة مصر الخير، بإشراف الدكتور أحمد موسى، وهو الذي ساهم في توفير المواد الغذائية ومياه الشرب والبطاطين، بالإضافة إلى موافقة الدكتور على المصلحي وزير التموين على تخصيص 1500 رغيف خبز بلدي مدعم على نفقة المحافظة.

وأشاد محافظ أسوان بالدور الإنساني للجميعات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية والقطاع الخاص، والتي ساهمت بتوفير 2200 رغيف بلدي، بجانب السلع الغذائية الجاهزة والجافة والمعلبات، فضلاً عن الأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية.

وأضاف أشرف عطية، بأنه بالتوازي قامت مديرية أمن أسوان بتأمين موقع تواجد الأخوة السودانيين وتوفير سيارة إطفاء بصفة دائمة، بجانب قيام مديرية الصحة بتوجيه فرق مسح وفحص طبي للإطمئنان على حالتهم الصحية، وأيضاً تعقيم وتطهير الموقع، علاوة على نقل 3 حالات إلى مستشفى إدفو العام حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وتم خروجهم بعد تماثلهم للشفاء.