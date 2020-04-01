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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتقاده لعدم ارتدائها.. محافظ الدقهلية يظهر بـ«الكمامة» لأول مرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ظهر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الأربعاء، لأول مرة منذ بدء انتشار فيروس «كورونا» المستجد في مصر مرتديًا «الكمامة»، تطبيقًا لتوجيهات وزارة الصحة بضرورة ارتدائها في التجمعات، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس.
وأشرف المحافظ مرتديًا «الكمامة» على توزيع كلور على الوحدات المحلية من داخل محطة مياه الشرب بميت خميس، كما ظهر بها أثناء تفقد صرف المعاشات من داخل عدد من المدارس.
كان المحافظ تعرض لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب خروجه في تجمعات وقيامه بجولات تضم العشرات دون ارتداء «كمامة»،
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتقاده لعدم ارتدائها.. محافظ الدقهلية يظهر بـ«الكمامة» لأول مرة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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