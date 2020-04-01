شكرا لقرائتكم خبر عن «أهالينا».. موقع إليكتروني جديد للتواصل مع العمالة الغير منتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الحكومة لتدشين موقع يحمل أسم «أهالينا» في ظل حزمة من الإجراءات الجديدة لمساعدة العمالة الغير منتظمة، والمتضررة من الأزمة الراهنة لإنتشار فيروس كورونا.

اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، قال إن الحكومة أن الموقع الإليكتروني يهدف مساعدة العمالة المؤقتة، التي تعاني نتيحة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة كورونا.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهدف من تدشين هذا الموقع، هو تحقيق قدر من التكافل الاجتماعي بين رجال الأعمال والعمالة المؤقتة؛ لمواجهة الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وتابع الموقع الخاص بالعمالة المؤقتة، سيحتوي على رابط لتسجيلهم وتوثيقهم، بالتوازي مع التسجيل الذي يتم في هذه الفترة من قِبَل وزارة القوى العاملة.

كما كشف عن نية الحكومة تدشين موقعًا إلكترونيًّا، يحمل أسم care.gov.e؛ لكي يكون مصدر للمعلومات الصحيحة والدقيقة في ظل انتشار الكثير من الشائعات.