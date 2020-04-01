شكرا لقرائتكم خبر عن "متصدقش".. مشروع تخرج فى إعلام الأزهر 2020 للتوعية بمخاطر الشائعات على المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلان بجامعة الأزهر حملة إعلامية متكاملة تحت عنوان "متصدقش" للتوعية بمخاطر الشائعات فى إطار مشروعات التخرج.

وجاءت الحملة فى هذا الوقت بسبب انتشار بعض الشائعات التى لا تمت للواقع بصلة وتهدف إلى تفرقة المجتمع، ويهدف الطلاب فى هذا المشروع إلى التوعية بمخاطر الشائعات وتأثيرها على أمن واستقرار المجتمع، ونشر الوعى اللازم للتأكد من صحة الأخبار من مصادرها المعتمدة، بالإضافة إلى خلق وعى إيجابى نحو الرد على ناقل الشائعة.

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وكذلك تهدف إلى ضرورة التوقف عن نقل الأخبار دون التأكد من صحتها، وتربية الأبناء على التفكير الناقد وعدم أخذ أي معلومة دون التأكد منها ومن مصدرها، المشروع من تنفيذ الطلاب، عبدالعليم حطب، عبدالفتاح أنور، محمد درويش، عبدالمنعم رشاد، محمد خضر، محمود سامي، أحمد سيد، عمر عبدالعزيز، مصطفى الصبحى، المشرف دكتور رضا رجب، وإشراف عام الدكتور محمد فؤاد، والدكتور مضان إبراهيم.

وكانت قد قالت جامعة الأزهر إنه تلاحظ بين الحين والآخر نشر بوستات غير صحيحة تتضمن أمور تتعلق بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ومنها على سبيل المثال لا الحصر، بيان جامعة الأزهر، بيان طلاب جامعة الأزهر، بيان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الأزهر، إضافة إلى مسميات أخرى عديدة.

وأكدت الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، على أنه لا يعتد بأى بيانات يتم نشرها من خلال هذه المسميات غير الرسمية، والتى لا تمت للجامعة بصلة، إضافة إلى ذلك فإن مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة ،تتابع عن كثب مجريات الأحداث لحظة بلحظة، وكل ما يتم الوصول إلية من قرارات تهم منسوبى الجامعة يتم نشرها من خلال تلك الصفحة الرسمية للجامعة أولا بأول.