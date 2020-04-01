شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تشكر مصر للطيران بعد إقلاع رحلة تحمل أمريكيين لإعادتهم لبلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت السفارة الأمريكية لدى القاهرة، الشكر لشركة مصر للطيران، بعد إقلاع رحلة صباح اليوم تحمل أمريكيين عائدين للولايات المتحدة الأمريكية، قائلة:" سنواصل العمل بشكل وثيق مع مصر للطيران وشركائنا الآخرين هنا لجلب الأمريكيين للوطن".

وقالت السفارة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"هذا الصباح، بفضل مصر للطيران، تمكن فريق السفارة من مشاهدة المئات من الولايات المتحدة المواطنين فى رحلتهم إلى أمريكا، سنواصل العمل بشكل وثيق مع مصر للطيران وشركائنا الآخرين هنا لجلب الأمريكيين للوطن".



السفارة الأمريكية

وكان الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية فى القاهرة، قد نشر على موقع التواصل الاجتماعى تويتر سلسلة من التغريدات موجهة إلى المواطنين الأمريكيين فى مصر، حيث قالت السفارة إنها تواصل التنسيق عن كثب مع الحكومة المصرية حول كافة الخيارات الممكنة للمواطنين الأمريكيين الذين يرغبون فى مغادرة البلاد، واحتمال أن يشمل هذا رحلة طيران مخصصة إلى الولايات المتحدة، ولا نزال نجمع معلومات من المواطنين الأمريكيين.

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وكانت السفارة الأمريكيةً بالقاهرة أكدت أنها نسقت مع شركة مصر للطيران على تسيير رحلتين إلى واشنطن يومى الأربعاء 1 إبريل، والجمعة 3 إبريل.

وذلك لإجلاء المواطنين الأمريكان الراغبين فى السفر من مصر والعودة لوطنهم بسبب وباء كورونا وحسب الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك ".

وأشارت السفارة إلى أن الأولوية لحجز المقاعد ستكون لمواطنى الولايات المتحدة الأمريكية ثم من يتمتعون بإقامة دائمة هناك وأهابت السفارة بالمواطنين الراغبين فى السفر التوجه إلى مكاتب مصر للطيران للحجز، موكده أن الرحلات ستقلع من مطار القاهرة إلى واشنطن على طائرات " الدريم لاينر ".

وأكدت السفارة على الراغبين للسفر مراجعة كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الصحية الإحترازية للحد من إنتشار وباء كورونا وضرورة الإلتزام بالإجراءات التى أتخذتها الحكومة المصرية لحين سفرهم.