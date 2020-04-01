شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تدفع بسيارات لبيع اللحوم والدواجن والسلع بأسعار مخفضة بالميادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بضخ سيارات لبيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية من خلال سيارات اليوم الواحد لشباب الخريجين، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية التى تطرح المنتجات للجمهور بأسعار مخفضة.

وجاءت الأسعار بالسيارات التي دفعت بها الجيزة "سعر كيلو اللحمة والمفروم إلى 60 جنيه وسعر الفرختين 60 جنيه وكيلو الفيلية 60 جنيه وذلك تسهيلا على المواطنين.

وتتواجد السيارات بأحياء جنوب وشمال وبولاق الدكرور والعمرانية والطالبية وتتمركز هذه السيارات فى الميادين الاتية جنوب الجيزة " أم المصريين والمنيب وساقية مكى بولاق الدكرور شارع ناهيا وكوبرى صفط"، وفى حى شمال " شارع البوهى وأول البراجيل"، وفى العمرانية " شارع الثلاثينى شارع الدكتور بجوار الكنيسة الطالبية" وسوق شلتوت وسوق الكونيسة.

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كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ6 أكتوبر للوقوف علي الأسعار والتأكد من عدم المغالاة علي المواطنين وذلك لتخفيف العبء عنهم تضامنا مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن المحافظة ألغت كافة الأسواق العشوائية والأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم تدعيم الأحياء والمراكز والمدن بمنافذ بيع الخضروات والفاكهة لتكون بديلا للأسواق العشوائية التى تم الغاؤها خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا لمثل تلك المنافذ.

وشدد راشد على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة موجها بمواصلة الحملات على الأسواق لمتابعة الأسعار والتأكد من عدم المغالاة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير ملتزمين.

وأكد محافظ الجيزة أن سوق الجملة يعمل على مدار الأسبوع ويستقبل المواطنين الراغبين فى شراء احتياجاتهم مؤكدا على استمرار اعمال التطهير والتعقيم للسوق حرصا على أمن وسلامة المترددين عليه.